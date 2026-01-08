MasterChef Celebrity: quiénes subieron al balcón y se salvaron de la eliminación

Este miércoles se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina , el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. Tras una nueva gala, quedaron definidos los famosos que recibieron los delantales grises y quiénes lograron subir al balcón .

Las hornallas de MasterChef Celebrity volvieron a encenderse este miércoles en una gala atravesada por la tensión, las actuaciones y las ironías. En esta oportunidad, los participantes debieron presentar un plato inspirado en los siete pecados capitales .

Aunque el desafío se presentaba como complejo, la mayoría de los famosos logró cumplir con la consigna sin mayores inconvenientes. Sin embargo, solo dos se destacaron con amplia diferencia, sorprendieron al jurado y subieron directamente al balcón: Claudio “Turco” Husain , con una propuesta inspirada en la ira, y Sofía “La Reini” Gonet , quien representó la soberbia. Minutos más tarde, se sumó Evangelina Anderson , encargada de interpretar la pereza.

Contrariamente, los platos que no estuvieron a la altura fueron los de Marixa Balli, Andy Chango, Emilia Attias y Agustín "Cachete" Sierra . Los cuatro recibieron delantales grises y deberán enfrentar “La noche de última chance” junto a Ian Lucas, La Joaqui y Miguel Ángel Rodríguez.

MasterChef Celebrity: por qué La Reini apareció con la cabeza rapada

Uno de los momentos más divertidos de la gala llegó con la entrada de Sofía “La Reini” Gonet, luciendo un look inesperado acompañado de su delantal blanco y una gorra. La sorpresa fue tal que Wanda Nara no dudó en anunciar: “¡Hay alguien nuevo!”.

Sin perder el humor, La Reini declaró: “Hoy me siento Germán Martitegui”. Al verla, el jurado no pudo evitar comentar: “Vino pelada…”, mientras Damián Betular, entre sorprendido y divertido, agregó: “Es un lookazo”.

La reini Sofía "La Reini" Gonet apareció con la cabeza rapada en MasterChef Celebrity

Además, la influencer afirmó que también le hacía homenaje a Moria Casán en su libro meMoria. Para cerrar, bromeó sobre su combinación de personalidades: “También tengo la estabilidad emocional de Furia de Gran Hermano. Soy la mezcla de las tres”.