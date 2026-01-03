MasterChef Celebrity tomó una drástica decisión con La Joaqui que dejó sin palabras a todos

Por Juan Pablo Strappazzon







Este viernes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality donde reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta gala, la producción tomó una drástica decisión con La Joaqui, sorprendiendo a toda la audiencia.

Lo que hizo MasterChef Celebrity con La Joaqui dejó a todos boquiabiertos Todo comenzó con una nueva gala de beneficios en MasterChef Celebrity. Antes de que arrancara el reto de la noche, Wanda Nara sorprendió a los participantes y al público con un anuncio inesperado.

“Les quiero informar que La Joaqui debería estar acá porque le fue muy bien con la liebre, pero tuvo un inconveniente”, dijo la conductora. Pero lo que nadie esperaba llegó de inmediato: “va directo a gala de eliminación”.

Embed - La Joaqui irá directo a la 11° gala de eliminación de Masterchef Celebrity La decisión generó un intenso debate en redes sociales. Algunos usuarios aplaudieron la medida, destacando la justicia del reglamento, mientras que otros criticaron el trato hacia la cantante, calificándolo de inesperado e indiferente.

