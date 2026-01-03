3 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Polémica

MasterChef Celebrity tomó una drástica decisión con La Joaqui que dejó sin palabras a todos

Este viernes en el reality MasterChef Celebrity, la producción tomó una drástica decisión con La Joaqui que sorprendió a todos. Conocé todos los detalles.

MasterChef Celebrity tomó una drástica decisión con La Joaqui que dejó sin palabras a todos

MasterChef Celebrity tomó una drástica decisión con La Joaqui que dejó sin palabras a todos

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este viernes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality donde reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta gala, la producción tomó una drástica decisión con La Joaqui, sorprendiendo a toda la audiencia.

Lo que hizo MasterChef Celebrity con La Joaqui dejó a todos boquiabiertos

Todo comenzó con una nueva gala de beneficios en MasterChef Celebrity. Antes de que arrancara el reto de la noche, Wanda Nara sorprendió a los participantes y al público con un anuncio inesperado.

Lee además
MasterChef Celebrity: medallas, sorpresas y quién quedó al borde de la eliminación
Prueba difícil

MasterChef Celebrity: medallas, sorpresas y quién quedó al borde de la eliminación
MasterChef Celebrity vivió una gala desafiante y los delantales grises ya tienen dueños
Noche picante

MasterChef Celebrity vivió una gala desafiante y los delantales grises ya tienen dueños

Les quiero informar que La Joaqui debería estar acá porque le fue muy bien con la liebre, pero tuvo un inconveniente”, dijo la conductora. Pero lo que nadie esperaba llegó de inmediato: “va directo a gala de eliminación”.

Embed - La Joaqui irá directo a la 11° gala de eliminación de Masterchef Celebrity

La decisión generó un intenso debate en redes sociales. Algunos usuarios aplaudieron la medida, destacando la justicia del reglamento, mientras que otros criticaron el trato hacia la cantante, calificándolo de inesperado e indiferente.

Temas
Seguí leyendo

Quién es la famosa que volvió a MasterChef Celebrity y nadie quiere enfrentar

Nació el segundo hijo de Maxi López y su pareja sueca: "Llegó para agrandar el equipo"

Un famoso se hizo el vivo, increpó al jurado de MasterChef Celebrity y terminó todo mal

Adiós a uno de los más queridos: la eliminación que dolió en MasterChef Celebrity

Video: Sofía Gonet comparó a sus compañeros de MasterChef Celebrity con platos y desató las risas

Quiénes participarán del repechaje de MasterChef Celebrity 2025: qué se sabe

¡Increíble! Wanda Nara filtró una imagen que podría revelar un nuevo participante de MasterChef

Telefe tomó la peor decisión posible con MasterChef Celebrity y las redes no perdonaron

LO QUE SE LEE AHORA
MasterChef Celebrity: medallas, sorpresas y quién quedó al borde de la eliminación
Prueba difícil

MasterChef Celebrity: medallas, sorpresas y quién quedó al borde de la eliminación

Las Más Leídas

Una pareja en moto protagonizó un accidente fatal en la Costanera
Lamentable

Una pareja en moto protagonizó un accidente fatal en la Costanera

Incendio en un árbol de Navidad en la peatonal Sarmiento: investigan si fue intencional
En Ciudad

Incendiaron el árbol de Navidad en la peatonal Sarmiento: investigan si fue intencional

Mercedes Rus y Ulpiano Suarez repudiaron el incendio del árbol de Navidad en la Peatonal Sarmiento
viernes a la noche

Mercedes Rus y Ulpiano Suarez repudiaron el incendio del árbol de Navidad en la Peatonal Sarmiento

Detuvieron en Mendoza a dos hombres que amenazaban con matar a Javier Milei
Investigación nacional

Detuvieron en Mendoza a dos hombres con simbología nazi que amenazaban con matar a Milei

El primer caso de gripe H3N2 en Mendoza corresponde a la variante K
Confirmación

El primer caso de gripe H3N2 en Mendoza corresponde a la variante K