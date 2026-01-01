1 de enero de 2026
Nació el segundo hijo de Maxi López y su pareja sueca: "Llegó para agrandar el equipo"

El ex jugador de fútbol y ex pareja de Wanda Nara, Maxi López recibió a su quinto hijo y segundo con su mujer Daniela Christiansson.

Por Sitio Andino MuchoShow

Maxi López puso en pausa su vida en Argentina, entre eso las grabaciones de MasterChef Celebrity, para estar presente en Suiza el día del nacimiento de Lando, su segundo hijo con Daniela Christiansson. El último día del año, el exfutbolista compartió la feliz noticia del nacimiento de su hijo.

“31/12/2025 ¡Bienvenido Lando! Se va un año intenso, con mucho por agradecer. Mis hijos, la familia, nuevos desafíos que nunca me imaginé y Lando que llegó para agrandar el equipo. ¡Muy feliz año para todos!”, escribió junto a la tierna foto de su hijo recién nacido.

“31/12/2025 ¡Bienvenido Lando! Se va un año intenso, con mucho por agradecer, dijo Maxi López.

Por qué Maxi López llamó Lando a su hijo

La expectativa y emoción que rodearon la elección del nombre de Lando, el segundo hijo de la ex pareja de Wanda Nara y Daniela Christiansson, encontró su culminación con el nacimiento del bebé, acontecimiento que la pareja celebró y compartió con sus seguidores. El pequeño Lando, cuyo nombre provocó gran curiosidad, llegó al mundo el último día de 2025, sumando un nuevo capítulo a la historia familiar multinacional que Maxi y Daniela construyen día a día.

El exfutbolista había contado en una entrevista en Implacables (El Nueve) con Susana Roccasalvo, que el nombre fue una elección muy personal y que al igual que su primera hija con Daniela, Elle, nacida en Londres. “Quería poner un nombre inglés”, explicó Maxi en la charla televisiva, y reconoció que la inspiración también vino del piloto de Fórmula 1 Lando Norris: “La preferencia por nombres ingleses tiene un trasfondo personal”, detalló.

