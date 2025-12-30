30 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Investigación

Violencia de género: Romina Gaetani denunció a su ex y fue atendida en un hospital

El episodio se produjo en la vivienda que la actriz posee en el Tortuguitas Country Club, en la provincia de Buenos Aires.

Horas de angustia para Romina Gaetani: denuncia por violencia de género y traslado al hospital.

Horas de angustia para Romina Gaetani: denuncia por violencia de género y traslado al hospital.

Por Sitio Andino MuchoShow

La actriz Romina Gaetani denunció a su ex pareja, Luis Cavanagh, tras haber sufrido un grave episodio de violencia de género que derivó en su traslado a un hospital para recibir atención médica. El episodio se produjo en la vivienda de Tortuguitas Country Club, en la provincia de Buenos Aires.

Según informaron fuentes policiales a NA, la actriz llamó al 911 luego de haber sido golpeada, señalando como agresor a su ex pareja. La Policía acudió de inmediato al lugar para resguardarla.

Lee además
El programa se propone abordar las causas estructurales y subjetivas de la violencia machista
Alternativas

Cómo funciona el programa que trabaja con varones imputados y apunta a erradicar la violencia de género en Mendoza
Las sorpresivas declaraciones de Mirtha Legrand sobre Alejandro Fantino: qué dijo  video
Escándalo televisivo

Las sorpresivas declaraciones de Mirtha Legrand sobre Alejandro Fantino: qué dijo

Activación del protocolo por violencia de género

Al arribar al country, los efectivos fueron recibidos por personal de seguridad privada, quienes confirmaron que la actriz había sido agredida. Ante esta situación, se activó el protocolo de violencia de género, se solicitaron refuerzos policiales y una ambulancia del SAME.

romina-gaetani-y-luis-cavanagh-2161793
La actriz llam&oacute; al 911 luego de haber sido golpeada, se&ntilde;alando como agresor a su ex pareja.

La actriz llamó al 911 luego de haber sido golpeada, señalando como agresor a su ex pareja.

Una vez dentro de la vivienda, los agentes se entrevistaron con Gaetani, quien relató que Cavanagh se encontraba muy agresivo, presuntamente por episodios de celos.

La víctima presentaba golpes visibles en los brazos y la cadera, además de un evidente estado de nerviosismo, por lo que fue trasladada al Hospital de Pilar.

La actriz permaneció internada durante algunas horas y luego fue dada de alta, regresando a su domicilio, según confirmaron allegados a Noticias Argentinas.

Intervención judicial y situación del acusado

Gaetani recibió asistencia de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) especializada en Violencia de Género, que interviene en este tipo de causas.

Por su parte, Luis Cavanagh fue aprehendido y quedó a disposición de la Justicia, mientras avanza la investigación judicial.

De acuerdo a la información trascendida, la pareja se había separado hace algunos meses, aunque no se confirmó oficialmente si la ruptura estuvo vinculada a otros episodios previos de violencia de género que la actriz habría sufrido.

Temas
Seguí leyendo

Navidad con tensión en la familia de Susana Giménez

Crecen los rumores de romance entre Ian Lucas y Evangelina Anderson

El periodista David Kavlin sufrió dos infartos y fue internado de urgencia

El mundo del tango llora la partida de Ricardo "Chiqui" Pereyra

Murió Brigitte Bardot, ícono del cine y activista por los animales

Video: Sofía Gonet comparó a sus compañeros de MasterChef Celebrity con platos y desató las risas

Quiénes participarán del repechaje de MasterChef Celebrity 2025: qué se sabe

De qué murió Daniel Piazolla: hijo de Astor Piazzolla

Las Más Leídas

Enterate cómo se jugará el Quini 6 de Fin de Año y de cuánto es el pozo millonario.
Juegos de Azar

Atención: cambia el horario del Quini 6 de fin de año y se celebra con copa en mano

Inseguridad en Chile: por qué crecen los robos de camionetas a turistas mendocinos. Imagen creada con IA video
Delitos

Inseguridad en Chile: por qué crecen los robos de camionetas a turistas mendocinos

Carlos Sainz ants del DKAR envió su apoyo a JUan Cruz Yacopini
DAKAR 2026

El gesto de Carlos Sainz con Juan Cruz Yacopini antes del Dakar

Cómo está el Paso Los Libertadores hoy: largas filas y demoras por fin de año. Foto de archivo.
Colapso pre fiestas

Cruzar a Chile, una odisea: el Paso Los Libertadores presenta demoras de casi 4 horas

Un joven murió tras sufrir una puñalada en una riña en Las Heras. 
Apuñalamiento

Riña fatal en Las Heras: un joven murió y otro fue hospitalizado con heridas de arma blanca