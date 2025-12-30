Violencia de género: Romina Gaetani denunció a su ex y fue atendida en un hospital

Horas de angustia para Romina Gaetani: denuncia por violencia de género y traslado al hospital.

La actriz Romina Gaetani denunció a su ex pareja, Luis Cavanagh , tras haber sufrido un grave episodio de violencia de género que derivó en su traslado a un hospital para recibir atención médica. El episodio se produjo en la vivienda de Tortuguitas Country Club , en la provincia de Buenos Aires.

Según informaron fuentes policiales a NA, la actriz llamó al 911 luego de haber sido golpeada , señalando como agresor a su ex pareja. La Policía acudió de inmediato al lugar para resguardarla.

Al arribar al country, los efectivos fueron recibidos por personal de seguridad privada , quienes confirmaron que la actriz había sido agredida . Ante esta situación, se activó el protocolo de violencia de género , se solicitaron refuerzos policiales y una ambulancia del SAME .

Una vez dentro de la vivienda, los agentes se entrevistaron con Gaetani, quien relató que Cavanagh se encontraba muy agresivo , presuntamente por episodios de celos .

La víctima presentaba golpes visibles en los brazos y la cadera, además de un evidente estado de nerviosismo, por lo que fue trasladada al Hospital de Pilar.

La actriz permaneció internada durante algunas horas y luego fue dada de alta, regresando a su domicilio, según confirmaron allegados a Noticias Argentinas.

Intervención judicial y situación del acusado

Gaetani recibió asistencia de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) especializada en Violencia de Género, que interviene en este tipo de causas.

Por su parte, Luis Cavanagh fue aprehendido y quedó a disposición de la Justicia, mientras avanza la investigación judicial.

De acuerdo a la información trascendida, la pareja se había separado hace algunos meses, aunque no se confirmó oficialmente si la ruptura estuvo vinculada a otros episodios previos de violencia de género que la actriz habría sufrido.