Quién es el nuevo novio millonario de Zaira Nara.

Por Sitio Andino MuchoShow







Eligieron el último día del año en las playas de Punta del Este para confirmar un romance del que se venía rumoreando desde hacía un mes. Zaira Nara y el polista Robert Strom, un multimillonario heredero de un imperio vinculado a los centros comerciales europeos, fueron captados a los besos convirtiendo a la pareja en el primer romance de la temporada.

Teleshow encontró a la modelo y al deportista compartiendo una salida, arriba de un vehículo descapotable de estilo clásico y haciendo compras. Allí fueron captados en un momento íntimo: él aparece abrazándola, momento en el que se dieron un beso. Todo un gesto que marca el comienzo de una nueva historia de amor para la hermana de Wanda Nara.

zaira-nara-robert-strom-gente Quién es Robert Strom, el novio de Zaira Nara Entre los herederos europeos, fortunas millonarias y círculos aristocráticos, el nombre de Robert Strom cobró notoriedad desde la difusión de las primeras imágenes que lo vinculan con Zaira Nara en Punta del Este. La figura del joven polista, originario de Francia, desplazó rápidamente otras especulaciones que circulaban en torno a la vida sentimental de la modelo y conductora argentina.

Strom es nieto de un magnate francés dueño de más de 60 shoppings entre Francia y España y este año vendieron nueve de ellos en Madrid por 1.600 millones de euros. Estos datos refuerzan la idea de que el círculo al que pertenece Strom está profundamente ligado a negocios de alto perfil en Europa.