Crecen los rumores de romance entre Ian Lucas y Evangelina Anderson

Sin confirmar la relación, ambos intercambian mensajes públicos que mantienen viva la expectativa entre sus fans.

Ian Lucas y Evangelina Anderson están en medio de rumores de romance, con varias situaciones que causaron el inicio de las versiones. Ahora, en medio de una publicación del famoso en su cuenta de Instagram, Evangelina sorprendió a todos con su reacción a la misma.

Exactamente, Evangelina Anderson dijo: "Mirá mi shippeo". Rápidamente, ante el comentario de Evangelina, Ian Lucas respondió con un: "Hola hermosa". Por lo que parece, los dos están jugando con una posible confirmación, aprovechando la repercusión que tiene su vínculo.

En las emisiones de MasterChef ya se pueden ver algunos momentos en donde participantes del show comentan aspectos relacionados con Ian y Evangelina. Seguramente, cuando los dos tomen la definición, puedan confirmar la relación de manera pública.

