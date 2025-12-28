Crecen los rumores de romance entre Ian Lucas y Evangelina Anderson

Romance prácticamente confirmado.

Ian Lucas y Evangelina Anderson están en medio de rumores de romance, con varias situaciones que causaron el inicio de las versiones. Ahora, en medio de una publicación del famoso en su cuenta de Instagram, Evangelina sorprendió a todos con su reacción a la misma.

En sus declaraciones, la famosa volvió a jugar con el tema del shipeo entre los dos, sin animarse a confirmar nada de forma seria. Igualmente, se trata de un acercamiento importante, aunque comenzaron a comentarse las fotos en Instagram semanas atrás.

Embed - Ian Lucas on Instagram: "Y si no es contigo no quiero a más nadie @joseindart" View this post on Instagram Exactamente, Evangelina Anderson dijo: "Mirá mi shippeo". Rápidamente, ante el comentario de Evangelina, Ian Lucas respondió con un: "Hola hermosa". Por lo que parece, los dos están jugando con una posible confirmación, aprovechando la repercusión que tiene su vínculo.

En las emisiones de MasterChef ya se pueden ver algunos momentos en donde participantes del show comentan aspectos relacionados con Ian y Evangelina. Seguramente, cuando los dos tomen la definición, puedan confirmar la relación de manera pública.