El gesto de Carlos Sainz con Juan Cruz Yacopini antes del Dakar

A horas de comenzar una nueva edición del Dakar en el desierto de Arabia Saudita , el multicampeón del Rally Mundial y del tradicional Raid Dakar, Carlos Sainz , sorprendió a todos con un mensaje en video de apoyo y aliento al piloto argentino Juan Cruz Yacopini .

“Antes de salir mañana para el Dakar tenía pendiente este mensaje y no quiero retrasarlo más”, asegura El Matador en el arranque del video. “Este es un mensaje de cariño y apoyo a Juan Cruz Yacopini , que no nos va a acompañar este año por el accidente que tuvo en Argentina”, informa a su afición el multicampeón .

“Desde aquí quiero mandarte todo el apoyo de la familia Sainz , de todos los españoles, y decirte que estamos pensando en ti y que estoy convencido de que te vas a recuperar”, asegura el español , que cierra el mensaje afirmando: “Estoy seguro de que te vas a recuperar. Espero verte pronto, amigo”.

Carlos Sainz, la leyenda humana

Si bien la aparición del video fue inesperada, no resulta sorpresiva. En el mundo del automovilismo se conoce la madera y la calidad humana de Carlos Sainz en cada momento de su extensa carrera.

Carlos Sainz “El Matador” es una de las figuras más influyentes y respetadas del automovilismo internacional y una leyenda del deporte español. Nacido en Madrid, su talento deportivo se manifestó desde joven en disciplinas tan diversas como el esquí, el tenis y el squash, deporte en el que llegó a consagrarse campeón de España. Su desembarco en el rally se produjo en la década de 1980, primero en el ámbito nacional con Renault y Ford, donde cosechó subcampeonatos, antes de dar el salto definitivo al Campeonato Mundial de Rally. Junto a su inseparable copiloto Luis Moya, Sainz alcanzó la cima en 1990 al conquistar el título mundial con Toyota, un logro histórico para España que repetiría en 1992, consolidándose como uno de los grandes referentes de la especialidad y rompiendo la hegemonía de los pilotos nórdicos, incluso al convertirse en el primer no escandinavo en ganar el Rally de los 1000 Lagos en Finlandia.

El dominio en el Rally Dakar

Tras una extensa y exitosa etapa en el WRC, marcada además por cuatro subcampeonatos y una notable regularidad en podios y participaciones, Carlos Sainz reinventó su carrera en el Rally Dakar, la prueba más exigente del automovilismo mundial. Allí volvió a hacer historia al imponerse en cuatro ediciones -2010, 2018, 2020 y 2024- con cuatro marcas distintas: Volkswagen, Peugeot, Mini y Audi, un registro sin precedentes. En 2024, además, se convirtió en el ganador más veterano del Dakar, con 61 años, ratificando una longevidad competitiva excepcional.

Este año, Sainz vuelve al Dakar sumando una quinta marca en busca de la victoria, corriendo con Ford.

Su trayectoria, marcada por la excelencia, la adaptabilidad y la vigencia a lo largo de más de cuatro décadas, le valió en 2020 el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, reconocimiento que selló su legado como uno de los grandes deportistas españoles de todos los tiempos.

Juan Cruz Yacopini



La palabra de su navegante

Daniel Oliveras, navegane y compañero de equipo, habló por primera vez sobre el accidente que sufrió su amigo y socio en el Rally Dakar en el equipo Toyota Gazzo Racing South África.

En declaraciones al Diario de Girona, Oliveras contó que, tras el impacto que le provocó a Yacopini la fractura de las vértebras cervicales C1 y C2, su prioridad absoluta es la recuperación del piloto y la imposibilidad de participar en la edición 2026 de la carrera está en un segundo plano.

“Lo más importante es que Juan se recupere, todo lo demás ya se irá viendo”, aseguró el copiloto, que destacó la cercanía que lo une con Yacopini: “Para mí es como un hermano. Que haya sufrido estas lesiones de gravedad a pocos días de viajar al Dakar, viniendo de una progresión tan buena, me da mucha tristeza”.



El accidente de Juan Cruz Yacopini

El piloto mendocino Juan Cruz Yacopini sufrió un grave accidente mientras navegaba en lancha en el dique El Carrizal, en Mendoza. Al arrojarse al agua para bañarse y, al hacerlo en una zona de escasa profundidad, impactó violentamente contra el fondo y golpeó su cabeza. Fue asistido de inmediato por amigos y por personal del Servicio de Emergencias Coordinado, que lo trasladó hasta un punto sobre la Ruta 62, donde presentó un paro cardiorrespiratorio. Tras maniobras de reanimación cardiopulmonar, lograron estabilizarlo y derivarlo a la Clínica de Cuyo, donde permanece internado en terapia intensiva.

Evolución clínica y pronóstico

A una semana del episodio, la evolución clínica muestra señales cautelosamente alentadoras. Yacopini presenta lesiones en las vértebras cervicales y una inflamación de la médula espinal -cuadro compatible con shock medular-, aunque los estudios descartaron daño cerebral, un dato considerado positivo por los especialistas. El paciente continúa en estado delicado, pero responde a estímulos y registró momentos de respiración espontánea tras la reducción parcial de la asistencia mecánica. El pronóstico sigue siendo reservado y las próximas horas resultan determinantes, mientras el equipo médico mantiene un monitoreo permanente y el entorno del automovilismo acompaña con mensajes de apoyo.