Giuliana Díaz habló sobre la crisis que sacude a la Liga Mendocina y cuestionó los dichos de Sperdutti

Qué dijo Giuliana Díaz sobre la situación que atraviesa la Liga Mendocina de Fútbol

En medio de las polémicas que atraviesan a la Liga Mendocina de Fútbol y la posibilidad de una intervención del Gobierno provincial , Giuliana Díaz , presidenta de la Comisión Femenina de la Liga , brindó detalles sobre el conflicto institucional. Además, respondió con firmeza a Omar Sperdutti , quien la acusó de tener "intereses políticos" y la responsabilizó por sus problemas de salud .

Durante la mañana de este lunes, la Liga Mendocina de Fútbol difundió un comunicado oficial en el que Sperdutti propuso adelantar el llamado a elecciones como alternativa para encauzar la crisis. En ese mismo texto, responsabilizó de manera indirecta a Giuliana Díaz por el impacto que la situación le habría generado en su salud.

En diálogo con Sitio Andino, Díaz respondió con dureza: " Me parece totalmente irresponsable que una persona apunte contra otras por problemas de salud. Es triste y angustiante que me echen la culpa de la salud de otra persona; yo nunca haría algo así ", afirmó.

Por otra parte, la presidenta de la Comisión Femenina se refirió a lo ocurrido el domingo por la tarde en el estadio de Gutiérrez Sport Club , donde fue suspendida la final del Torneo Clausura femenino entre Independiente Rivadavia y Godoy Cruz .

giuliana díaz, liga mendocina, fútbol, mendoza Giuliana Díaz, presidenta de la Comisión Femenina de la Liga, brindó detalles sobre el conflicto que atraviesa la Liga Mendocina. Foto: Giuliana Díaz

"El partido se debía haber jugado el día de ayer con las 150 personas, con una lista con DNI y con el operativo policial como corresponde dentro de la cancha y para la cantidad de personas que habían estipulado", explicó Díaz. Sin embargo, la aparición de las "barras" fue determinante para que el encuentro no pudiera disputarse.

A pesar de que los efectivos policiales habían acordado que no debían ingresar, los grupos insistieron en hacerlo. Ante la falta de garantías de seguridad, se resolvió suspender el partido. "Es una situación muy triste y angustiante, porque quienes terminan pagando los platos rotos son las jugadoras", lamentó.

Díaz también cuestionó las desigualdades en los operativos de seguridad: "No puede ser que en una final del masculino haya el doble de policías y en una final del femenino haya la mitad", remarcó.

giuliana díaz, liga mendocina, fútbol, femenino Finalmente, subrayó la necesidad de madurez institucional y la capacidad de aceptar las críticas constructivas Foto: Giuliana Díaz

Además, señaló que desde la organización se hizo todo lo posible para reunir a las partes y disputar el encuentro, aunque aclaró que "las decisiones finales corresponden a los presidentes de cada comisión".

Un llamado a la responsabilidad

En la misma línea, Giuliana Díaz expresó su tristeza y decepción por la imagen que hoy proyecta la Liga, la cual (según indicó) se ve empañada por "todas estas situaciones que atraviesa la institución", a pesar del "trabajo sumamente importante y maravilloso" que realizan muchos dirigentes en el ámbito del deporte social y de alto rendimiento.

Finalmente, subrayó la necesidad de madurez institucional, instando a aceptar las críticas constructivas, mejorar los errores y que cada actor asuma la responsabilidad que le corresponde según su rol dentro de la Liga.

El Gobierno de Mendoza intervendría la Liga Mendocina de Fútbol por irregularidades

En medio de una creciente preocupación por el funcionamiento interno de la Liga Mendocina de Fútbol, el Gobierno de Mendoza confirmó que analiza la posible intervención de la entidad ante reiteradas actitudes calificadas como "pseudomafiosas", que afectarían el normal desarrollo de la actividad deportiva, en especial del fútbol femenino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NatalioMema/status/2005401928147067274?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2005401928147067274%7Ctwgr%5Edbe634a632432521f40b48ed7c0ec8f8efbbcb2b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.sitioandino.com.ar%2Fandino-sports%2Fel-gobierno-mendoza-intervendria-la-liga-mendocina-futbol-contadas-irregularidades-n5714664&partner=&hide_thread=false Ante las reiteradas actitudes pseudomafiosas en el seno de la Liga Mendocina de Fútbol, con aparente connivencia entre dirigentes y barras para sabotear el desarrollo del fútbol femenino, desde @MendozaGobierno estamos analizando la intervención de la Liga a través de la… https://t.co/SiYvPo9UDG — Natalio Mema (@NatalioMema) December 28, 2025

En este sentido, Giuliana Díaz, afirmó a Sitio Andino: " Me parece la mejor decisión, yo creo que cuando la cabeza arriba ya no funciona, para abajo no funciona absolutamente nada".

Y agregó: "Creo que es lo más sano para que funcione de la mejor manera el fútbol mendocino en general".

Omar Sperdutti propuso adelantar las elecciones ante los escándalos

La crisis que atraviesa la Liga Mendocina de Fútbol sumó un capítulo decisivo con un comunicado de prensa difundido por su presidente, Omar Sperdutti, en el que planteó adelantar el llamado a elecciones como alternativa para encauzar la situación institucional. El mensaje llegó en un contexto de causas judiciales en trámite, cuestionamientos administrativos y la posibilidad concreta de una intervención estatal.

Omar Sperdutti Omar Sperdutti planteó adelantar el llamado a elecciones como alternativa para encauzar la situación institucional

En el texto fechado el 29 de diciembre de 2025, Sperdutti manifestó su “dolor y decepción” por el impacto institucional del conflicto y aseguró que la situación actual desvió la atención de los verdaderos objetivos de la Liga. En ese marco, anticipó su voluntad de adelantar el proceso electoral, con el objetivo de “abrir una nueva etapa” en la conducción del fútbol mendocino.

El presidente sostuvo que la renovación de autoridades debería estar basada en transparencia, respeto y bien común, y dejó entrever que el adelantamiento de elecciones aparece como una salida política e institucional frente al escenario de tensión que atraviesa la entidad.

La gota que colmó el vaso y llevó al Gobierno de Mendoza a evaluar una posible intervención

El fútbol femenino de Mendoza volvió a ser rehén de la improvisación. En otro episodio que roza el papelón institucional, la Liga Mendocina de Fútbol suspendió nuevamente la final del Torneo Clausura femenino, dejando expuesta una alarmante falta de planificación, previsión y responsabilidad, esta vez en el estadio de Gutiérrez Sport Club.

La final entre Independiente Rivadavia y Godoy Cruz debía disputarse bajo un operativo “controlado”, pero la realidad superó otra vez a la organización, que no logró garantizar condiciones mínimas de seguridad para un partido decisivo.

Embed NO PUEDEN ENTRAR



Los hinchas de #IndependienteRivadavia esperan para ingresar al estadio de #Gutiérrez para final de la #LigaMendocina ante #GodoyCruz



¿Se juega? pic.twitter.com/syZQfNR485 — Sifonazo Stream (@SifonazoStream) December 28, 2025

A pesar de que la Liga Mendocina había autorizado el ingreso de solo 150 personas por club, los hinchas de ambas parcialidades desbordaron las previsiones, coparon las inmediaciones del estadio y generaron un clima de tensión creciente que obligó a tomar la decisión de no jugar.