El Gobierno de Mendoza intervendría la Liga Mendocina de Fútbol por contadas irregularidades

La Dirección de Personas Jurídicas actuará tras detectarse faltantes contables, irregularidades médicas, entre otras Foto: Cristian Lozano

Por Carla Canizzaro







En medio de una creciente preocupación por el funcionamiento interno de la Liga Mendocina de Fútbol, el Gobierno de Mendoza confirmó que analiza la posible intervención de la entidad ante reiteradas actitudes calificadas como "pseudomafiosas", que afectarían el normal desarrollo de la actividad deportiva, en especial del fútbol femenino.

Embed Ante las reiteradas actitudes pseudomafiosas en el seno de la Liga Mendocina de Fútbol, con aparente connivencia entre dirigentes y barras para sabotear el desarrollo del fútbol femenino, desde @MendozaGobierno estamos analizando la intervención de la Liga a través de la… https://t.co/SiYvPo9UDG — Natalio Mema (@NatalioMema) December 28, 2025 La gota que colmó el vaso y llevó al Gobierno de Mendoza a evaluar una posible intervención El fútbol femenino de Mendoza volvió a ser rehén de la improvisación. En otro episodio que roza el papelón institucional, la Liga Mendocina de Fútbol suspendió nuevamente la final del Torneo Clausura femenino, dejando expuesta una alarmante falta de planificación, previsión y responsabilidad, esta vez en el estadio de Gutiérrez Sport Club.

La final entre Independiente Rivadavia y Godoy Cruz debía disputarse bajo un operativo “controlado”, pero la realidad superó otra vez a la organización, que no logró garantizar condiciones mínimas de seguridad para un partido decisivo.

Embed NO PUEDEN ENTRAR



Los hinchas de #IndependienteRivadavia esperan para ingresar al estadio de #Gutiérrez para final de la #LigaMendocina ante #GodoyCruz



¿Se juega? pic.twitter.com/syZQfNR485 — Sifonazo Stream (@SifonazoStream) December 28, 2025 A pesar de que la Liga Mendocina había autorizado el ingreso de solo 150 personas por club, los hinchas de ambas parcialidades desbordaron las previsiones, coparon las inmediaciones del estadio y generaron un clima de tensión creciente que obligó a tomar la decisión de no jugar.

El pedido de la detención del presidente de la Liga Mendocina Omar Sperdutti Un fuerte escándalo volvió a golpear al fútbol mendocino en los últimos días, luego de que los abogados querellantes Facundo de Oro y Claudio Morán solicitarán la detención e imputación de Omar Sperdutti, presidente de la Liga Mendocina de Fútbol. Omar Sperdutti - 324013 El dirigente es señalado por los presuntos delitos de asociación ilícita, estafas reiteradas y administración fraudulenta El dirigente es señalado por los presuntos delitos de asociación ilícita, estafas reiteradas y administración fraudulenta, en el marco de una causa que investiga la emisión de certificados de apto físico irregulares destinados a jugadores de divisiones inferiores.