28 de diciembre de 2025
El Gobierno de Mendoza intervendría la Liga Mendocina de Fútbol por contadas irregularidades

La Dirección de Personas Jurídicas actuará tras detectarse faltantes contables, irregularidades médicas y un presunto desvío de fondos familiares.

Foto: Cristian Lozano
 Por Carla Canizzaro

En medio de una creciente preocupación por el funcionamiento interno de la Liga Mendocina de Fútbol, el Gobierno de Mendoza confirmó que analiza la posible intervención de la entidad ante reiteradas actitudes calificadas como "pseudomafiosas", que afectarían el normal desarrollo de la actividad deportiva, en especial del fútbol femenino.

La gota que colmó el vaso y llevó al Gobierno de Mendoza a evaluar una posible intervención

El fútbol femenino de Mendoza volvió a ser rehén de la improvisación. En otro episodio que roza el papelón institucional, la Liga Mendocina de Fútbol suspendió nuevamente la final del Torneo Clausura femenino, dejando expuesta una alarmante falta de planificación, previsión y responsabilidad, esta vez en el estadio de Gutiérrez Sport Club.

La final entre Independiente Rivadavia y Godoy Cruz debía disputarse bajo un operativo “controlado”, pero la realidad superó otra vez a la organización, que no logró garantizar condiciones mínimas de seguridad para un partido decisivo.

A pesar de que la Liga Mendocina había autorizado el ingreso de solo 150 personas por club, los hinchas de ambas parcialidades desbordaron las previsiones, coparon las inmediaciones del estadio y generaron un clima de tensión creciente que obligó a tomar la decisión de no jugar.

El pedido de la detención del presidente de la Liga Mendocina Omar Sperdutti

Un fuerte escándalo volvió a golpear al fútbol mendocino en los últimos días, luego de que los abogados querellantes Facundo de Oro y Claudio Morán solicitarán la detención e imputación de Omar Sperdutti, presidente de la Liga Mendocina de Fútbol.

Omar Sperdutti - 324013
El dirigente es señalado por los presuntos delitos de asociación ilícita, estafas reiteradas y administración fraudulenta, en el marco de una causa que investiga la emisión de certificados de apto físico irregulares destinados a jugadores de divisiones inferiores.

