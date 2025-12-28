Silencio y expectativa por la evolución de Juan Cruz Yacopini tras el accidente en El Carrizal

El pasado 26 de diciembre se cumplió una semana del accidente que sufrió el piloto mendocino Juan Cruz Yacopini en el dique El Carrizal , en Mendoza. Desde entonces, la familia decidió preservar su privacidad y la información sobre su estado de salud se ha difundido de manera parcial, priorizando la reserva médica y el acompañamiento cercano.

Se conoció que el piloto presenta lesiones en las vértebras cervicales y una inflamación en la médula espinal , cuadro conocido como shock medular . En las últimas horas trascendió que no existe daño cerebral , dato considerado positivo dentro del panorama actual.

Asimismo , Yacopini permanece en estado delicado , aunque responde a estímulos y ha mostrado momentos de respiración espontánea cuando se le retiró parcialmente la asistencia mecánica. Los especialistas aguardan la evolución de la inflamación , por lo que las próximas horas resultan determinantes.

El accidente que protagonizó en El Carrizal, el pasado viernes 19 de diciembre ocurrió cuando Yacopini se encontraba navegando junto a amigos y decidió zambullirse en una zona de poca profundidad , lo que le provocó un fuerte golpe en la cabeza y un paro cardiorrespiratorio . Desde entonces permanece internado en terapia intensiva en la Clínica de Cuyo .

La noticia generó gran impacto en el ámbito del automovilismo. Juan Cruz Yacopini fue protagonista de ediciones recientes del Rally Dakar en la categoría principal de autos y estaba previsto que participara como piloto oficial Toyota en la edición 2026. En ese contexto, el equipo Toyota Gazoo Racing South Africa emitió un comunicado lamentando el accidente y confirmando su ausencia en la competencia. Su navegante, el español Daniel Oliveras, expresó mensajes de apoyo en redes sociales.

Juan Cruz Yacopini

En vísperas de Navidad, familiares y amigos realizaron una cadena de oración en la Iglesia de los Jesuitas, cercana a la clínica donde está internado. El ex piloto y empresario Sebastián Halpern manifestó que el hecho los tomó por sorpresa, en momentos en que Yacopini se preparaba para el Dakar 2026.

El martes 23 de diciembre se difundió un nuevo parte médico que llevó algo de alivio al entorno del piloto. Según el informe oficial, Yacopini se encuentra delicado pero estable, bajo monitoreo permanente del equipo médico que lo asiste. Si bien el pronóstico continúa siendo reservado, los médicos informaron que el joven piloto registró una leve mejoría hemodinámica. En paralelo, se mantienen los estudios y evaluaciones constantes para definir los próximos pasos del tratamiento y acompañar su proceso de recuperación.