Explosión en la AFA: investigan el desvío de 42 millones de dólares a sociedades fantasmas

La Asociación del Fútbol Argentino es seguida de cerca por la Justicia en una causa de alcance internacional.

La Asociación del Fútbol Argentino quedó envuelta en un escándalo de magnitud internacional tras conocerse que una empresa designada para administrar su recaudación en el exterior habría desviado 42 millones de dólares a sociedades consideradas fantasmas. La investigación, enmarcada en la causa Sur Finanzas , sigue de cerca el manejo de fondos vinculados a la actividad internacional del fútbol argentino.

Según pudo establecer la investigación judicial, la firma TourProdEnter LLC fue creada en 2021 y, poco tiempo después, designada por el Comité Ejecutivo de la AFA para administrar la recaudación internacional del ente rector del fútbol argentino en Estados Unidos. A través de esa estructura, la empresa concentró ingresos provenientes de publicidad, partidos amistosos y derechos de transmisión .

En los últimos cuatro años, TourProdEnter habría acumulado más de 260 millones de dólares en bancos estadounidenses, aunque solo una parte de esos fondos habría sido girada para financiar actividades oficiales de la AFA.

La causa apunta a que al menos 42 millones de dólares terminaron desviados hacia sociedades radicadas en el estado de Florida que no registran empleados ni actividad económica declarada. Las firmas señaladas son Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC , consideradas “sociedades fantasma” por los investigadores.

De acuerdo con las actuaciones judiciales, los beneficiarios finales de esas empresas serían personas domiciliadas en San Carlos de Bariloche, con perfiles económicos llamativos: beneficiarios de vivienda social, empleados de pequeños comercios y personas con deudas significativas en el sistema financiero.

Fondos enviados a Uruguay y paraísos fiscales

Además del circuito detectado en Estados Unidos, la investigación reveló que otros 109 millones de dólares habrían sido enviados a un agente de valores en Uruguay, que posteriormente canalizó esos fondos a través de un vehículo financiero en las Islas Vírgenes Británicas. Ese movimiento internacional de dinero es uno de los ejes centrales que analiza la Justicia para determinar responsabilidades penales y eventuales delitos financieros.

Un golpe institucional para el fútbol argentino

El avance de la causa Sur Finanzas expone un nuevo frente judicial para la AFA y profundiza el clima de desconfianza y cuestionamientos sobre el manejo de recursos vinculados al fútbol argentino. Mientras la investigación avanza, la Justicia mantiene bajo observación el rol de la empresa involucrada y las decisiones adoptadas por la conducción del ente rector en la administración de fondos internacionales.