27 de diciembre de 2025
Sitio Andino
La palabra de Gregorio Dalbón

Qué dijo el abogado de Chiqui Tapia tras la imputación al presidente de AFA

Una imputación judicial desató un cruce político y mediático con acusaciones, desmentidas y advertencias legales que escalaron en las últimas horas.

Gregorio Dalbón se despachó en redes sociales.

El intercambio se produjo luego de que avanzara la causa que investiga una presunta retención indebida de aportes jubilatorios, y sumó en las últimas horas acusaciones, desmentidas y advertencias legales.

El descargo de Gregorio Dalbón por las denuncias contra el Chiqui Tapia

Tras conocerse la imputación, el abogado de Tapia, Gregorio Dalbón, publicó un extenso mensaje bajo el título “Datos públicos”, en el que denunció un “avance coordinado” del Gobierno contra la AFA.

En su posteo, cuestionó el rol de distintos actores estatales y apuntó contra quienes promovieron las denuncias, en el marco de actuaciones iniciadas por la Inspección General de Justicia (IGJ) y presentaciones realizadas ante organismos nacionales e internacionales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Gregoriodalbon/status/2004693772693590198&partner=&hide_thread=false

Dalbón sostuvo que el diputado Facundo Del Gaiso “registra ingresos del Estado” y cuenta con antecedentes administrativos vinculados al fútbol, citando una resolución oficial. En la misma línea, mencionó al titular de la Coalición Cívica de Pilar, Matías Yofe, a quien atribuyó vínculos laborales con el Estado y reuniones institucionales con funcionarios y magistrados.

Sin formular acusaciones directas, el abogado planteó interrogantes sobre la independencia de los denunciantes y sugirió la existencia de posibles conflictos de intereses.

Dalbón también se refirió a la difusión en medios de comunicación de información vinculada a allanamientos y actuaciones judiciales, al considerar que parte de ese material podría provenir de filtraciones.

Según señaló, la “trazabilidad y motivación” de esa circulación de información sensible debería ser esclarecida, y en ese contexto mencionó a la senadora Patricia Bullrich y a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, remarcando la necesidad de determinar responsabilidades.

La respuesta de Del Gaiso a Dalbón: blanqueo y bienes bajo la lupa

Luego de las declaraciones del abogado de Tapia, el diputado Facundo Del Gaiso respondió con un extenso posteo, en el que redobló los cuestionamientos y puso el foco en el origen de fondos vinculados a operaciones inmobiliarias y compras de bienes de alto valor.

En su mensaje, Del Gaiso ironizó sobre la situación patrimonial de una jubilada identificada como Conte y su hijo Luciano Pantano, a quien definió como un “monotributista exitoso”, y sostuvo que ambos habrían exteriorizado en el blanqueo de 2022 unos 1,8 millones de dólares.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FacundoDelGaiso/status/2004924060849905988&partner=&hide_thread=false

Según el legislador, ese régimen de blanqueo estaba destinado exclusivamente a la compra de propiedades, a través de cuentas especiales para la construcción, y no para otros fines. En ese marco, planteó una serie de interrogantes que, a su entender, deberían ser respondidos por ARCA (ex AFIP).

Entre los puntos mencionados, Del Gaiso hizo referencia a:

  • La apertura de una cuenta bancaria en el Banco Credicoop, en la Ciudad de Buenos Aires.

  • La presunta compra de una mansión en Villa Rosa, partido de Pilar.

  • La inscripción en el Registro de Propiedades Inmuebles (REPI).

  • La obtención del Código de Proyecto Inmobiliario (COPI), vinculado a planos y permisos municipales.

Además, puso bajo la lupa la adquisición de una flota de autos de alta gama y de colección entre 2022 y 2025, y aseguró que ese tipo de bienes “no entra en ningún blanqueo de la historia”, calificando la estrategia como “muy turbia”.

“Esto recién empieza”, advirtió el diputado al cierre de su mensaje.

La nueva réplica de Dalbón: negación y advertencia legal

Horas más tarde, Dalbón volvió a expresarse públicamente y respondió de manera directa a Del Gaiso, rechazando sus afirmaciones. Según sostuvo, las manifestaciones del diputado “carecen de sustento fáctico y jurídico”, y remarcó que la AFA es una asociación civil privada, autónoma, con balances presentados, auditorías cumplidas y funcionamiento conforme a derecho.

El abogado negó de manera categórica que Tapia o Toviggino se encuentren imputados, investigados o procesados, y aseguró que lo que se intenta instalar “no supera el mínimo estándar probatorio exigido por la ley”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Gregoriodalbon/status/2004948316363112719&partner=&hide_thread=false

Dalbón advirtió además que la reiteración de afirmaciones falsas podría derivar en responsabilidades legales, al considerar que se trata de presión indebida y operaciones mediáticas.

“Las diferencias no se resuelven en redes sociales ni en operaciones mediáticas: se resuelven en tribunales”, afirmó, y agregó que “con hechos y derecho, la verdad siempre prevalece”.

En el cierre, el abogado respondió en tono directo y dejó abierta la continuidad del conflicto: “Esto recién empieza y vas a perder como perdiste con tu otra denuncia”, escribió, descartando que el cruce esté terminado.

