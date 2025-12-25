25 de diciembre de 2025
Claudio Fabián Tapia saludó a Rosario Central en su aniversario a pesar de la controversia

Claudio Fabián Tapia destacó los 136 años del club rosarino mientras persiste la controversia por la decisión de coronarlo campeón y el gesto de repudio de Estudiantes

Claudio Fabiáb Tapia y Ángel Di María.

El dirigente publicó un tweet en su red social X -ex Twitter- en el que saluda al club rosarino por sus 136 años de historia y afirmó que “en este día tan especial para la institución, le mando un gran abrazo a Gonzalo Belloso, a Carolina Cristinziano, a la Comisión Directiva y a todo el Pueblo Canalla”.

Claudio Fabián Tapia saludó a Rosario Central por su aniversario

Hace un mes, en una reunión de Cómite Ejecutivo y sin votación formal de los representantes, Rosario Central fue coronado como campeón de Liga por ser el que más puntos sumó en la tabla anual de esta temporada.

Esto generó la indignación de gran parte del fútbol argentino y, sin retroceder un paso, la AFA obligó a Estudiantes de La Plata a hacerle el pasillo de campeón a Rosario Central en el partido correspondiente de octavos de final en la provincia de Santa Fe.

En una imagen que recorrió el mundo, el ´Pincha´ hizo el pasillo pero de espaldas como señal de repudio a los rosarinos y, por si fuese poco, les ganaron 1-0 con gol del colombiano Edwin Cetré, iniciando el camino hacia la conquista del Torneo Clausura que se dio el pasado sábado 13 de diciembre.

