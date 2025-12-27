La excelente noticia para el equipo de Franco Colapinto que podría hacerlo volar en 2026

Alpine recibió una señal clave de cara a la temporada 2026 , luego de que la FIA avalara una interpretación técnica del reglamento que favorece directamente al proyecto que utilizará el equipo del que forma parte Franco Colapinto en la próxima era de la Fórmula 1 .

La decisión del organismo rector representa un respaldo concreto para Mercedes , proveedor de motores de Alpine, y despeja una de las principales controversias técnicas que ya había generado tensiones internas en el paddock , incluso antes del estreno del nuevo reglamento en pista.

La discusión se centró en un aspecto sensible de las nuevas unidades de potencia que debutarán en 2026 : la relación de compresión del motor cuando opera a altas temperaturas .

Según denuncias de equipos rivales, algunos fabricantes —en especial Mercedes y Red Bull Powertrains — habrían desarrollado soluciones que, al elevar la temperatura de funcionamiento, superan en la práctica los límites de compresión establecidos , aunque sin violar los controles tradicionales , que se realizan a temperatura ambiente.

Ese vacío reglamentario encendió la alarma en otros equipos y obligó a la FIA a fijar una posición oficial antes del inicio del nuevo ciclo técnico.

Franco Colapinto Franco Colapinto podría mejorar su rendimiento con los cambios implementados por Alpine para 2026.

Qué resolvió la FIA y por qué beneficia a Alpine y a Franco Colapinto

La resolución fue clara y contundente. La FIA estableció que las cámaras de combustión son legales si en las pruebas realizadas a temperatura ambiente se registra una relación de compresión de 16:1, sin importar que ese valor aumente cuando el motor se calienta durante el funcionamiento.

Este criterio respalda directamente el desarrollo de Mercedes, que abastecerá a McLaren, Williams y Alpine, y le da certidumbre reglamentaria a su proyecto de 2026.

Para Alpine, el fallo implica estabilidad técnica, continuidad en el desarrollo y la posibilidad de contar con una unidad de potencia competitiva desde el inicio, un factor clave en una Fórmula 1 que reseteará buena parte de sus reglas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2003562756687974668&partner=&hide_thread=false One step closer to a new era pic.twitter.com/qsxExQExF0 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) December 23, 2025

Las repercusiones tras la decisión de la FIA sobre Alpine

La decisión no dejó conformes a todos. Algunos equipos se apoyaban en el artículo 1.5 del reglamento técnico, que establece que los autos deben cumplir la normativa en todo momento durante un evento, y no solo en las verificaciones en frío.

En este escenario:

Red Bull Powertrains también quedó bien posicionado y proveerá motores a Racing Bulls .

Honda, Ferrari y Audi aparecen como los más perjudicados, ya que no habrían explotado esta interpretación del reglamento.

Desde esos fabricantes advirtieron que revertir el rumbo sería casi imposible en el corto plazo.

En caso de que se confirme una brecha de rendimiento, los equipos relegados podrían acceder a las Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Mejora, un mecanismo previsto para compensar desventajas técnicas.

Un respaldo clave pensando en 2026

Aunque el nuevo reglamento todavía no se estrenó en pista, la definición temprana de la FIA marca un primer mapa de ganadores y perdedores dentro del paddock.

Para Alpine —y para el proyecto que involucra a Franco Colapinto—, el aval representa una excelente noticia: contar con un proveedor fortalecido, reglas claras y un punto de partida competitivo en una temporada que promete barajar y dar de nuevo en la Fórmula 1.