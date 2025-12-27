27 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Automovilismo

La excelente noticia para el equipo de Franco Colapinto que podría hacerlo volar en 2026

Una decisión clave de la FIA despejó dudas técnicas y fortaleció el proyecto que Alpine compartirá con Mercedes en la nueva era de la Fórmula 1. Los detalles.

Celebran el argentino y la escudería Alpine.

Celebran el argentino y la escudería Alpine.

Por Sitio Andino Deportes

Alpine recibió una señal clave de cara a la temporada 2026, luego de que la FIA avalara una interpretación técnica del reglamento que favorece directamente al proyecto que utilizará el equipo del que forma parte Franco Colapinto en la próxima era de la Fórmula 1.

La decisión del organismo rector representa un respaldo concreto para Mercedes, proveedor de motores de Alpine, y despeja una de las principales controversias técnicas que ya había generado tensiones internas en el paddock, incluso antes del estreno del nuevo reglamento en pista.

Lee además
Fórmula 1 2026: fechas confirmadas y un calendario que ilusiona a Franco Colapinto
Gran expectativa

Fórmula 1 2026: fechas confirmadas y un calendario que ilusiona a Franco Colapinto
Franco Colapinto quiere tener un buen año.
automovilismo

Con Franco Colapinto en el foco: Alpine aclaró el rol de Briatore y marcó qué debe mejorar para 2026
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2003925144465539326&partner=&hide_thread=false

El punto técnico de Alpine para 2026 que generó polémica

La discusión se centró en un aspecto sensible de las nuevas unidades de potencia que debutarán en 2026: la relación de compresión del motor cuando opera a altas temperaturas.

Según denuncias de equipos rivales, algunos fabricantes —en especial Mercedes y Red Bull Powertrains— habrían desarrollado soluciones que, al elevar la temperatura de funcionamiento, superan en la práctica los límites de compresión establecidos, aunque sin violar los controles tradicionales, que se realizan a temperatura ambiente.

Ese vacío reglamentario encendió la alarma en otros equipos y obligó a la FIA a fijar una posición oficial antes del inicio del nuevo ciclo técnico.

Franco Colapinto
Franco Colapinto podr&iacute;a mejorar su rendimiento con los cambios implementados por Alpine para 2026.

Franco Colapinto podría mejorar su rendimiento con los cambios implementados por Alpine para 2026.

Qué resolvió la FIA y por qué beneficia a Alpine y a Franco Colapinto

La resolución fue clara y contundente. La FIA estableció que las cámaras de combustión son legales si en las pruebas realizadas a temperatura ambiente se registra una relación de compresión de 16:1, sin importar que ese valor aumente cuando el motor se calienta durante el funcionamiento.

Este criterio respalda directamente el desarrollo de Mercedes, que abastecerá a McLaren, Williams y Alpine, y le da certidumbre reglamentaria a su proyecto de 2026.

Para Alpine, el fallo implica estabilidad técnica, continuidad en el desarrollo y la posibilidad de contar con una unidad de potencia competitiva desde el inicio, un factor clave en una Fórmula 1 que reseteará buena parte de sus reglas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2003562756687974668&partner=&hide_thread=false

Las repercusiones tras la decisión de la FIA sobre Alpine

La decisión no dejó conformes a todos. Algunos equipos se apoyaban en el artículo 1.5 del reglamento técnico, que establece que los autos deben cumplir la normativa en todo momento durante un evento, y no solo en las verificaciones en frío.

En este escenario:

  • Red Bull Powertrains también quedó bien posicionado y proveerá motores a Racing Bulls.

  • Honda, Ferrari y Audi aparecen como los más perjudicados, ya que no habrían explotado esta interpretación del reglamento.

  • Desde esos fabricantes advirtieron que revertir el rumbo sería casi imposible en el corto plazo.

En caso de que se confirme una brecha de rendimiento, los equipos relegados podrían acceder a las Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Mejora, un mecanismo previsto para compensar desventajas técnicas.

Un respaldo clave pensando en 2026

Aunque el nuevo reglamento todavía no se estrenó en pista, la definición temprana de la FIA marca un primer mapa de ganadores y perdedores dentro del paddock.

Para Alpine —y para el proyecto que involucra a Franco Colapinto—, el aval representa una excelente noticia: contar con un proveedor fortalecido, reglas claras y un punto de partida competitivo en una temporada que promete barajar y dar de nuevo en la Fórmula 1.

Temas
Seguí leyendo

"Boca, Boca, Boca": la promesa bien argentina de Franco Colapinto para su primer podio en la F1

Alpine en crisis: su jefe criticó el monoplaza 2025 y respaldó el rendimiento de Franco Colapinto

En qué puesto cerró el 2025 Lionel Scaloni en el ranking de entrenadores del mundo

Por qué la Justicia imputó a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

Nadal sorprendió y fue tajante: "No me identifico ni con Alcaraz ni con Sinner"

River enfrenta un imprevisto y se enfría la llegada de un refuerzo mendocino

El último parte médico de Juan Cruz Yacopini: cómo continúa el piloto mendocino

La Navidad de los jugadores de la selección argentina a meses del Mundial 2026

LO QUE SE LEE AHORA
Los máximos referentes del fútbol argentino, imputados por la Justicia.
Al banquillo de los acusados

Por qué la Justicia imputó a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

Las Más Leídas

A 8 horas de Mendoza, el destino de playa que promete seguridad y buen precio
para tener en cuenta

A 8 horas de Mendoza, el destino de playa que promete seguridad y buen precio

Finalizaron las primeras obras en el Ecoparque de Mendoza: mirá las fotos
Cómo está hoy el predio

Finalizaron las primeras obras en el Ecoparque de Mendoza: mirá las fotos

A diferencia de las elecciones de octubre, en los municipios que se votará en febrero, el PJ irá divido 
Ruptura

Elecciones municipales en Mendoza: el PJ se divide y el kirchnerismo va con candidatos propios

De qué murió Daniel Piazolla: hijo de Astor Piazzolla video
Legado Piazzolla

De qué murió Daniel Piazolla: hijo de Astor Piazzolla

El Gobierno nacional oficializó un aumento de $8.500 para jubilados en enero 2026
ANSES

El Gobierno nacional oficializó un aumento de $8.500 para jubilados en enero 2026