Nadal sorprendió y fue tajante: "No me identifico ni con Alcaraz ni con Sinner"

Rafael Nadal tendrá una durísima prueba, ya que se enfrentará al australiano Alex de Miñaur (11°).

Rafael Nadal sorprendió con una contundente declaración sobre su presente y su vínculo con el tenis actual al asegurar que no se siente identificado ni con Carlos Alcaraz ni con Jannik Sinner , las dos grandes figuras del circuito en la actualidad.

A poco más de un año de su retiro , el ex número uno del mundo dio detalles sobre su nueva etapa personal y afirmó que el tenis “ es una etapa que ya está cerrada ”. Las declaraciones las realizó tras recibir el Premio Leyenda 2025 , en una entrevista con el medio español As , a la que accedió NA.

“ Siempre pensé que me iría bien después del retiro , en mi día a día, que es lo más importante, y que encontraría la felicidad personal en esta nueva etapa”, señaló el ganador de 22 títulos de Grand Slam , quien aseguró sentirse pleno con su vida actual.

Al referirse a su relación actual con el deporte que lo convirtió en leyenda, Nadal fue categórico: “ No vivo mi día a día pensando en tenis , más allá de momentos puntuales o de la Academia, donde lo vivo desde un lugar totalmente distinto”.

En ese sentido, descartó de plano un regreso a la competencia profesional y explicó que tanto el aspecto físico como el mental ya no están preparados para la exigencia del circuito.

El retiro definitivo y la imposibilidad de volver a competir

Consultado sobre la posibilidad de volver a sentir el deseo de competir, Nadal fue tajante: “Llega un momento en el que no puedes volver a engancharte. He entrenado alguna vez en la Academia, pero solo para disfrutar, sin ningún objetivo competitivo”.

De esta manera, el español dejó en claro que su vínculo con la raqueta hoy está ligado únicamente al disfrute y al acompañamiento de las nuevas generaciones.

Uno de los pasajes más llamativos de la entrevista fue cuando se le preguntó si se siente reflejado en el juego de Carlos Alcaraz o Jannik Sinner, actuales dominadores del tenis mundial. Su respuesta sorprendió: “No me identifico con ninguno. Son jugadores distintos a lo que era yo”.

Carlos Alcaraz Carlos Alcaraz.

Sobre Alcaraz, destacó su carácter impredecible y su capacidad para generar puntos espectaculares, aunque defendió su regularidad: “Ha tenido un año increíblemente sólido. Me hace gracia cuando dicen que es disperso, porque los resultados muestran lo contrario”.

El análisis de Nadal sobre el juego de Jannik Sinner

En cuanto al italiano Jannik Sinner, Nadal lo describió como un jugador “más metódico, centrado y con un patrón de juego definido”, lo que explica su solidez y la baja cantidad de derrotas en el circuito profesional.

Por último, el ex tenista español se refirió a la posibilidad de realizar una gira de exhibición junto a Roger Federer, uno de sus grandes rivales históricos. “No hay ninguna puerta cerrada, pero tendría que prepararme a conciencia. Hoy no estoy listo para salir a jugar”, aclaró.