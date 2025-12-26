Cuáles son los feriados no laborables de 2026: qué resolvió el Gobierno

En los últimos días del año, muchas personas ya comienzan a preguntarse cuándo serán los feriados no laborables de 2026. En ese contexto, el Gobierno nacional los oficializó recientemente y, en esta nota, te contamos cuáles son y cómo queda el calendario.

descanso.jpg El Gobierno ya definió los feriados no laborables de 2026 Confirmados los feriados no laborables de 2026 Según informó Noticias Argentinas, el Ejecutivo resolvió sumar tres días no laborables al calendario oficial de 2026. La decisión, formalizada en un informe firmado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, entrará en vigencia tras su publicación y complementa lo dispuesto por la Ley 27.399 sobre feriados nacionales.

La medida incluye el lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre, fechas elegidas para crear fines de semana largos extendidos. El objetivo es promover el turismo interno y favorecer sectores estratégicos como la hotelería, la gastronomía y el transporte.

Cómo queda el calendario de feriados 2026 Enero

Jueves 1: Año Nuevo (feriado inamovible). Febrero Lunes 16 y martes 17: Carnaval (feriados inamovibles). Marzo Lunes 23: día no laborable con fines turísticos.

Martes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible). Abril Jueves 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) que este año coincidirá con el Jueves Santo (día no laborable).

Viernes 3: Viernes Santo (feriado inamovible). Mayo Viernes 1: Día del Trabajador (feriado inamovible).

Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible). Junio Lunes 15: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (se conmemora el 17, pero se trata de un feriado trasladable).

Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible). Julio Jueves 9: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10: día no laborable con fines turísticos. Agosto Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (es considerado un feriado trasladable, pero no se modificaría la fecha este año). Octubre Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable, que este año permanecería sin modificaciones al ser un lunes). Noviembre Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (la fecha original es el viernes 20 de noviembre, pero se confirmó el traspaso para que haya un fin de semana largo). Diciembre Lunes 7: día no laborable con fines turísticos.

Martes 8: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Viernes 25: Navidad (feriado inamovible). De esta manera, el calendario de feriados y días no laborables de 2026 queda definido con varios fines de semana largos a lo largo del año, una planificación que busca equilibrar el descanso con el impulso a la actividad turística y económica.

