26 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
En Mendoza

Pacientes con cáncer: la millonaria suma que el Gobierno destinó para un programa de Salud esencial

La medida del Gobierno de Mendoza tiene como objetivo sanear deudas con proveedores y asegurar la continuidad del programa que asiste a personas con cáncer.

Pacientes con cáncer: la millonaria suma que el Gobierno destinó para un programa de Salud clave.

Pacientes con cáncer: la millonaria suma que el Gobierno destinó para un programa de Salud clave.

Foto: Yemel Fil
 Por Natalia Mantineo

A través de un decreto provincial, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno de Mendoza otorgó un subsidio millonario a la Cooperadora del Hospital Central. El objetivo busca sanear deudas con proveedores y asegurar la continuidad del Programa Provincial de Apoyo al Paciente con cáncer.

El subsidio de $3.510.232.360,47 será canalizado a través de la Asociación Cooperadora del Hospital Central y Programas Especiales. Según se desprende del decreto oficial, los fondos tienen una finalidad doble: por un lado, cancelar los compromisos impagos con proveedores de insumos y servicios; y por el otro, garantizar el "normal desenvolvimiento" de las prestaciones médicas esenciales para el tratamiento de enfermedades oncológicas.

Lee además
Buscan alegrar la Navidad de 100 niños de Mendoza que luchan contra el cáncer.
Solidaridad

Buscan alegrar la Navidad de 100 niños de Mendoza que luchan contra el cáncer
Cuáles son los feriados no laborables de 2026: qué resolvió el Gobierno
De interés

Cuáles son los feriados no laborables de 2026: qué resolvió el Gobierno
cáncer de próstata
Pacientes con cáncer: el Gobierno destinó un subsidio para la continuidad de un programa clave.

Pacientes con cáncer: el Gobierno destinó un subsidio para la continuidad de un programa clave.

Transparencia y rendición de cuentas

De acuerdo con normativa, la transferencia se realizará con cargo al presupuesto del 2025, bajo la órbita del Ministerio de Salud y Deportes. Para asegurar la transparencia en el manejo de estos fondos públicos, se ha designado a la presidenta de la Asociación Cooperadora, Cecilia Raquel Elvira Larra, como responsable legal de la inversión.

La entidad tendrá un plazo de 60 días hábiles desde la recepción del dinero para presentar la rendición de cuentas ante la Subdirección Administrativo Contable del Ministerio, bajo apercibimiento de sanciones y la inhibición para recibir futuros subsidios en caso de incumplimiento.

El impacto en los pacientes

El Programa Provincial de Apoyo al Paciente Oncológico es una pieza fundamental de la salud pública mendocina, ya que brinda cobertura, medicación y soporte a personas que no cuentan con otros recursos para afrontar tratamientos de alta complejidad.

Con esta fuerte inversión, el Estado provincial busca dar previsibilidad al sector salud en un contexto de altos costos en medicación oncológica, reafirmando la continuidad de un servicio crítico que no puede detenerse.

Programa Oncológico

Temas
Seguí leyendo

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este viernes 26 de diciembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy viernes 26 de diciembre 2025

Paso Internacional Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 26 de diciembre

Jornada agobiante e inestable, el pronóstico del tiempo para este viernes 26 de diciembre en Mendoza

Verano 2026: Qué necesito para entrar a Chile desde Mendoza

El Gobierno de Mendoza avanza con un modelo productivo para personas privadas de libertad

¿Tenés el DNI al día? Revisá si está por vencer y evitá problemas para viajar o hacer trámites

Paso a Chile: de cuánto es la demora para cruzar al vecino país este jueves

LO QUE SE LEE AHORA
Jornada agobiante e inestable, el pronóstico del tiempo para este viernes 26 de diciembre en Mendoza.
EL CLIMA

Jornada agobiante e inestable, el pronóstico del tiempo para este viernes 26 de diciembre en Mendoza

Las Más Leídas

Impulso del consumo turístico en el país.
Planificación y financiamiento

El Banco de la Nación Argentina lanzó "Viajá +" para impulsar el consumo turístico en Argentina

Dos personas perdieron la vida luego de que el conductor de un auto perdió el dominio y terminó impactando violentamente contra un árbol.
flagelo

Tragedia en Navidad: dos muertos en un accidente vial en San Rafael

Juan Cruz Yacopini sigue internado en terapia intensiva.
preocupación y esperanza

El último parte médico de Juan Cruz Yacopini: cómo continúa el piloto mendocino

El Telekino acumula $900 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar
Juegos de azar

El Telekino acumula $900 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar

Tres mujeres resultaron heridas tras un violento choque en Maipú.
accidente vual

Tres mujeres resultaron heridas tras un violento choque en Maipú