Pacientes con cáncer: la millonaria suma que el Gobierno destinó para un programa de Salud esencial

Pacientes con cáncer: la millonaria suma que el Gobierno destinó para un programa de Salud clave. Foto: Yemel Fil

Por Natalia Mantineo







A través de un decreto provincial, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno de Mendoza otorgó un subsidio millonario a la Cooperadora del Hospital Central. El objetivo busca sanear deudas con proveedores y asegurar la continuidad del Programa Provincial de Apoyo al Paciente con cáncer.

El subsidio de $3.510.232.360,47 será canalizado a través de la Asociación Cooperadora del Hospital Central y Programas Especiales. Según se desprende del decreto oficial, los fondos tienen una finalidad doble: por un lado, cancelar los compromisos impagos con proveedores de insumos y servicios; y por el otro, garantizar el "normal desenvolvimiento" de las prestaciones médicas esenciales para el tratamiento de enfermedades oncológicas.

cáncer de próstata Pacientes con cáncer: el Gobierno destinó un subsidio para la continuidad de un programa clave. Transparencia y rendición de cuentas De acuerdo con normativa, la transferencia se realizará con cargo al presupuesto del 2025, bajo la órbita del Ministerio de Salud y Deportes. Para asegurar la transparencia en el manejo de estos fondos públicos, se ha designado a la presidenta de la Asociación Cooperadora, Cecilia Raquel Elvira Larra, como responsable legal de la inversión.

La entidad tendrá un plazo de 60 días hábiles desde la recepción del dinero para presentar la rendición de cuentas ante la Subdirección Administrativo Contable del Ministerio, bajo apercibimiento de sanciones y la inhibición para recibir futuros subsidios en caso de incumplimiento.

El impacto en los pacientes El Programa Provincial de Apoyo al Paciente Oncológico es una pieza fundamental de la salud pública mendocina, ya que brinda cobertura, medicación y soporte a personas que no cuentan con otros recursos para afrontar tratamientos de alta complejidad. Con esta fuerte inversión, el Estado provincial busca dar previsibilidad al sector salud en un contexto de altos costos en medicación oncológica, reafirmando la continuidad de un servicio crítico que no puede detenerse. Programa Oncológico