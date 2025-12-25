25 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Hubo varios heridos

Imputaron a un hombre por el incendio en una vivienda de Godoy Cruz en el que falleció una mujer

El incendio fatal ocurrió en una casa donde se vendía pirotecnia de manera ilegal. La grave acusación que recibió Natalio Federico Quiroga.

Policiales

Natalio Federico Quiroga fue imputado por el incendio de una vivienda en Godoy Cruz, ocurrido en un inmueble donde se comercializaba pirotecnia de manera ilegal y que terminó con la muerte de una mujer. La Justicia investiga las circunstancias del siniestro y la responsabilidad del acusado.

El hombre fue acusado por “incendio culposo seguido de muerte a personas en concurso real con tenencia de arma de fuego de guerra”. El expediente lo señala como autor del hecho y la investigación avanza para determinar su grado de responsabilidad.

En la vivienda damnificada funcionaba un depósito y punto de venta de pirotecnia. La tragedia se produjo cerca de las 16.15 horas del lunes, cuando una explosión alertó a los vecinos que advirtieron la presencia de llamas y una densa columna de humo.

incendio, godoy cruz, pirotecnia
Personal policial y dotaciones de Bomberos arribaron a la zona tras el llamado de los vecinos.

El grave incendio en Godoy Cruz

La víctima fatal fue Ángela Daniela Prado, que fue rescatada del techo de la casa donde había quedado atrapada. La mujer permaneció internada en estado crítico en el hospital Lagomaggiore debido a quemaduras que afectaron al 80% de su cuerpo. Horas más tardes se confirmó su fallecimiento.

Además, cuatro personas resultaron heridas, entre ellas, dos menores que fueron derivados al hospital Notti con lesiones, mientras que un adulto recibió asistencia médica por intoxicación por inhalación de humo.

Las Más Leídas

