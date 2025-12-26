26 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Salud

Mendoza recibió una nueva partida de medicamentos importados: para qué pacientes estarán destinados

Con la compra de los medicamentos, la Provincia ahorró unos 1.500 millones de pesos, lo que representa un 92% menos del valor de mercado tradicional.

Mendoza recibió una nueva partida de medicamentos importados: para qué pacientes estarán destinados.

Mendoza recibió una nueva partida de medicamentos importados: para qué pacientes estarán destinados.

 Por Natalia Mantineo

La provincia de Mendoza recibió una nueva partida de medicamentos importados. Se trata de un nuevo cargamento de Tacrolimus, un medicamento inmunosupresor de vital importancia para los pacientes que han recibido algún trasplante. Esta adquisición, proveniente de la India, tiene por objetivo asegurar la continuidad de los tratamientos

El Tacrolimus es un medicamento esencial, indispensable para prevenir el rechazo de órganos en personas trasplantadas y para tratar patologías de alta complejidad. Garantizar su provisión no es un gasto: es una decisión política en defensa del derecho a la salud.

Lee además
ANMAT y la OPS avanzan en una red federal para fortalecer la farmacovigilancia
Salud y control

ANMAT y la OPS avanzan en una red federal para fortalecer la farmacovigilancia
Lo que nos dejó el 2025: aprender a vivir con Inteligencia Artificial. video
Balance

Lo que nos dejó el 2025: aprender a vivir con IA

Medicamentos importados: detalles de la compra

La noticia fue anunciada este viernes por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien aseguró que la partida recibida consta de:

  • 275.000 unidades de Tacrolimus de 1 mg.

  • 21.000 unidades de Tacrolimus de 5 mg.

"Esta cantidad asegura una cobertura de aproximadamente 18 meses para el sistema público de salud provincial", expresó el mandarario en su cuenta personal X.

Además, advirtió que "para los cientos de mendocinos que dependen de este fármaco, la noticia representa tranquilidad y previsibilidad, ya que el Tacrolimus es indispensable para evitar el rechazo de órganos y tratar patologías de alta complejidad".

medicamentos trasplantados
La cantidad de medicamentos adquirida asegura la cobertura por 18 meses.

La cantidad de medicamentos adquirida asegura la cobertura por 18 meses.

Eficiencia económica: 92% de ahorro

Uno de los puntos más relevantes de la operación es el impacto financiero. La compra se realizó a través del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Gracias a este mecanismo de compra directa a proveedores internacionales, Mendoza logró un ahorro de 1.500 millones de pesos.

"Pagar un 92% menos de lo que hubiera costado por otras vías de adquisición no es solo una buena gestión administrativa, es una decisión política en defensa del derecho a la salud", destacó Cornejo.

Embed

Por otro lado, se destacó que esta acción se inscribe dentro del Plan Provincial de Salud 2024–2030, que busca modernizar y hacer más eficiente el gasto sanitario sin descuidar la calidad de atención. El objetivo central es mantener un Estado presente que cuide los recursos de los contribuyentes mientras garantiza el acceso a tratamientos de vanguardia para quienes más lo necesitan.

Con esta provisión asegurada hasta mediados de 2025, Mendoza se posiciona como una de las provincias con mayor previsibilidad en el manejo de insumos críticos para pacientes crónicos y trasplantados.

Temas
Seguí leyendo

El dato del control de alcoholemia en Navidad que asusta: cuántos casos positivos hubo

Cuáles son los feriados no laborables de 2026: qué resolvió el Gobierno

Pacientes con cáncer: la millonaria suma que el Gobierno destinó para un programa de Salud esencial

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este viernes 26 de diciembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy viernes 26 de diciembre 2025

Paso Internacional Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 26 de diciembre

Jornada agobiante e inestable, el pronóstico del tiempo para este viernes 26 de diciembre en Mendoza

Verano 2026: Qué necesito para entrar a Chile desde Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
Cuáles son los feriados no laborables de 2026: qué resolvió el Gobierno
De interés

Cuáles son los feriados no laborables de 2026: qué resolvió el Gobierno

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa. Hubo varios heridos por pirotecnia en Navidad pese a la prohibición vigente en Mendoza.
peligroso

Hubo varios heridos por pirotecnia en Navidad pese a la prohibición vigente en Mendoza

Grave accidente en alta montaña: un auto cayó al precipicio y dejó cuatro heridos.
Ocurrió en la Ruta 7

Grave accidente en alta montaña: un auto cayó al precipicio y dejó cuatro heridos

Paso Internacional Los Libertadores: de cuánto es la demora para cruzar al vecino país este jueves.
Alta Montaña

Paso a Chile: de cuánto es la demora para cruzar al vecino país este jueves

Imputaron a un hombre por el incendio en una vivienda de Godoy Cruz en el que falleció una mujer.
Hubo varios heridos

Imputaron a un hombre por el incendio en una vivienda de Godoy Cruz en el que falleció una mujer

Tragedia en Ugarteche: falleció una niña de 2 años ahogada en una pileta. 
Episodio fatal

Tragedia en Ugarteche: falleció una niña de 2 años ahogada en una pileta