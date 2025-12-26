Mendoza recibió una nueva partida de medicamentos importados: para qué pacientes estarán destinados.

La provincia de Mendoza recibió una nueva partida de medicamentos importados. Se trata de un nuevo cargamento de Tacrolimus , un medicamento inmunosupresor de vital importancia para los pacientes que han recibido algún trasplante . Esta adquisición, proveniente de la India, tiene por objetivo asegurar la continuidad de los tratamientos

El Tacrolimus es un medicamento esencial, indispensable para prevenir el rechazo de órganos en personas trasplantadas y para tratar patologías de alta complejidad. Garantizar su provisión no es un gasto: es una decisión política en defensa del derecho a la salud.

La noticia fue anunciada este viernes por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo , quien aseguró que la partida recibida consta de:

"Esta cantidad asegura una cobertura de aproximadamente 18 meses para el sistema público de salud provincial", expresó el mandarario en su cuenta personal X.

Además, advirtió que "para los cientos de mendocinos que dependen de este fármaco, la noticia representa tranquilidad y previsibilidad, ya que el Tacrolimus es indispensable para evitar el rechazo de órganos y tratar patologías de alta complejidad".

medicamentos trasplantados La cantidad de medicamentos adquirida asegura la cobertura por 18 meses.

Eficiencia económica: 92% de ahorro

Uno de los puntos más relevantes de la operación es el impacto financiero. La compra se realizó a través del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Gracias a este mecanismo de compra directa a proveedores internacionales, Mendoza logró un ahorro de 1.500 millones de pesos.

"Pagar un 92% menos de lo que hubiera costado por otras vías de adquisición no es solo una buena gestión administrativa, es una decisión política en defensa del derecho a la salud", destacó Cornejo.

— Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) December 26, 2025

Por otro lado, se destacó que esta acción se inscribe dentro del Plan Provincial de Salud 2024–2030, que busca modernizar y hacer más eficiente el gasto sanitario sin descuidar la calidad de atención. El objetivo central es mantener un Estado presente que cuide los recursos de los contribuyentes mientras garantiza el acceso a tratamientos de vanguardia para quienes más lo necesitan.

Con esta provisión asegurada hasta mediados de 2025, Mendoza se posiciona como una de las provincias con mayor previsibilidad en el manejo de insumos críticos para pacientes crónicos y trasplantados.