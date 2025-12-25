25 de diciembre de 2025
{}
Paso a Chile: de cuánto es la demora para cruzar al vecino país este jueves

En el Paso Internacional Los Libertadores, que se encuentra habilitado para todo tipo de vehículo, se registraron varias horas de demora.

Paso Internacional Los Libertadores: de cuánto es la demora para cruzar al vecino país este jueves.

En el Paso Internacional Los Libertadores, que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7, que se encuentra abierto este jueves 25 de diciembre, se registró una espera de casi tres horas para el ingreso a la aduana durante la tarde. El cruce está habilitado las 24 horas, en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos, según informaron desde la Coordinación Argentina.

Los viajeros que aprovecharon la Navidad para visitar el vecino país sufrieron demoras de algunas horas en el corredor internacional, un paso con alta demanda de tránsito en épocas festivas, de acuerdo con las autoridades.

Este cruce representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera entre la provincia de Mendoza y el vecino país.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

Pronóstico en alta montaña

El pronóstico para alta montaña indica poco nuboso en cordillera. Las temperaturas en la mañana en las localidades cordilleranas fue ronde 8º en Uspallata, 5° en Punta de Vacas, 1º en Puente del Inca y -1° en Las Cuevas.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas.Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

