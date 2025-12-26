Tragedia en Ugarteche: falleció una niña de 2 años ahogada en una pileta. Foto: Cristian Lozano

Por Sitio Andino Policiales







Una niña de 2 años falleció el jueves por la noche en Ugarteche, Luján de Cuyo, ahogada en la pileta de una vivienda. Según relató la madre de la menor, al no visualizarla, la familia advirtió que la nena estaba flotando dentro de la Pelopincho, por lo que fue trasladada de urgencia a un centro asistencial.

De acuerdo con la información oficial, personal del Centro de Salud de Ugarteche dio aviso del ingreso de una niña sin signos vitales. De inmediato se activó el protocolo correspondiente y se inició la reconstrucción de lo sucedido a partir del testimonio de los familiares. El hecho ocurrió en una casa del barrio Cuadro Estación y fue reportado cerca de las 20.40.

Investigan las causas del hecho. Foto: Cristian Lozano Qué sucedió en la vivienda de Luján de Cuyo La madre de la víctima relató que se encontraban en el domicilio de un familiar y que la niña estaba jugando en las inmediaciones de una pileta tipo Pelopincho. En un momento, al dejar de verla, advirtieron que la menor se encontraba flotando dentro de la pileta.

Pese a los intentos médicos, el profesional de guardia constató el fallecimiento por inmersión. En el caso interviene la Oficina Fiscal de la jurisdicción, que quedó a cargo de las actuaciones para determinar las circunstancias del hecho.