26 de diciembre de 2025
{}
Episodio fatal

Tragedia en Ugarteche: falleció una niña de 2 años ahogada en una pileta

La madre relató que la había visto jugando cerca de una pileta de lona. Investigan la causa del hecho ocurrido en Ugarteche, Luján de Cuyo.

Tragedia en Ugarteche: falleció una niña de 2 años ahogada en una pileta.

Tragedia en Ugarteche: falleció una niña de 2 años ahogada en una pileta. 

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Policiales

Una niña de 2 años falleció el jueves por la noche en Ugarteche, Luján de Cuyo, ahogada en la pileta de una vivienda. Según relató la madre de la menor, al no visualizarla, la familia advirtió que la nena estaba flotando dentro de la Pelopincho, por lo que fue trasladada de urgencia a un centro asistencial.

De acuerdo con la información oficial, personal del Centro de Salud de Ugarteche dio aviso del ingreso de una niña sin signos vitales. De inmediato se activó el protocolo correspondiente y se inició la reconstrucción de lo sucedido a partir del testimonio de los familiares. El hecho ocurrió en una casa del barrio Cuadro Estación y fue reportado cerca de las 20.40.

Móvil policial policía de mendoza operativo allanamiento robo criminalistica homicidio cientifica investigaciones
Investigan las causas del hecho.

Investigan las causas del hecho.

Qué sucedió en la vivienda de Luján de Cuyo

La madre de la víctima relató que se encontraban en el domicilio de un familiar y que la niña estaba jugando en las inmediaciones de una pileta tipo Pelopincho. En un momento, al dejar de verla, advirtieron que la menor se encontraba flotando dentro de la pileta.

Pese a los intentos médicos, el profesional de guardia constató el fallecimiento por inmersión. En el caso interviene la Oficina Fiscal de la jurisdicción, que quedó a cargo de las actuaciones para determinar las circunstancias del hecho.

