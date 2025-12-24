24 de diciembre de 2025
Tragedia en Las Heras

Un hombre murió en un incendio de una vivienda en El Algarrobal: investigan si fue asesinado

El siniestro ocurrió en una casa de construcción precaria de Las Heras. Bomberos hallaron el cuerpo sin vida tras extinguir las llamas. Se investiga si fue intencional.

El trágico hecho ocurrió esta mañana (Imagen ilustrativa)

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Policiales

Un hombre falleció este miércoles como consecuencia de un incendio en una vivienda ubicada en El Algarrobal, en el departamento de Las Heras. El siniestro se produjo en una casa de construcción precaria, que quedó completamente destruida por el fuego. Se investiga si se trató de un accidente o si fue provocado intencionalmente por un tercero.

El hecho ocurrió cerca de las 11.40, en una vivienda situada en la intersección de calle General Paz y Callejón Barrio Nuevo, y motivó la intervención de efectivos de la Comisaría 56, personal policial y dotaciones de Bomberos.

Según informaron desde el Ministerio de Seguridad, se tomó conocimiento del incendio tras el ingreso de varios llamados a la línea de emergencias 911, que alertaban sobre un foco ígneo en una vivienda del barrio.

Al arribar al lugar, personal policial y Bomberos del Cuartel Central y Voluntarios de Las Heras constataron que las llamas habían afectado la totalidad del inmueble, provocando pérdidas totales.

Durante las tareas de enfriamiento y remoción de escombros, los bomberos hallaron el cuerpo sin vida en el interior de la vivienda, cuyas identidad no fue confirmada, pero se sospecha que podría ser la persona que residía en el lugar.

Una vez sofocado el fuego, se dio intervención a la Policía Científica y a peritos de Bomberos, quienes trabajan para determinar las causas que originaron el siniestro.

La investigación continúa en curso y no se descarta ninguna hipótesis sobre el origen del fuego. Algunos vecinos afirmaron que pudo haber sido un tercero, ya que el dueño de casa había tenido un altercado horas antes.

