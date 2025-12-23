Murió una mujer tras el incendio en una vivienda que vendía pirotecnia ilegal en Godoy Cruz

La víctima tenía 45 años y había sufrido quemaduras en el 80% de su cuerpo

Tras el incendio registrado en una vivienda de Godoy Cruz donde se comercializaba pirotecnia de manera ilegal , falleció durante la tarde de este martes una mujer de 45 años que permanecía internada en grave estado.

La víctima, identificada como Ángela Daniela Pardo , había sufrido quemaduras en el 80% de su cuerpo y se encontraba hospitalizada en el hospital Lagomaggiore , donde finalmente se confirmó su deceso.

Según la información oficial, la mujer fue rescatada por personal policial y de Bomberos luego de quedar atrapada en el interior del inmueble afectado por el fuego. El siniestro se produjo en una vivienda ubicada sobre calle Jorge Newbery , donde las llamas se propagaron con gran rapidez , generando una situación de extrema gravedad.

Un grave incendio se registró durante la tarde del lunes en el departamento de Godoy Cruz , precisamente en una vivienda ubicada sobre calle Jorge Newbery , donde se ubica una casa dedicada a la venta de pirotecnia . El hecho provocó momentos de tensión y preocupación entre los vecinos de la zona.

Según la información oficial, el siniestro se desató pasadas las 16, cuando múltiples llamados ingresaron al 911 alertando sobre la presencia de una densa columna de humo, visible a gran distancia, y el riesgo de propagación del fuego hacia las viviendas linderas.

A raíz del suceso, personal policial y dotaciones de Bomberos arribaron a la zona para controlar el foco del incendio, ordenar el tránsito y la seguridad del perímetro. Según los testigos que se encontraban en el lugar, el fuego se propagó hacia dos casas vecinas.