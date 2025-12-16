Incendio en una vivienda abandonada de Ciudad: investigan las causas

Se produjo un incendio en Capital y hubo afectación total de una vivienda deshabitada.

Un incendio se registró durante la noche en una vivienda abandonada ubicada en la Capital, lo que motivó la intervención de la Policía de Mendoza y bomberos . El fuego consumió por completo el inmueble, sin que se registraran personas heridas ni daños en casas linderas.

El hecho ocurrió cerca de las 23 horas , cuando un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre un incendio en una vivienda aparentemente abandonada , ubicada en la intersección de Fray Mamerto Esquiú y Ciudad de Rosario , en el departamento de Capital .

Al arribar al lugar, personal policial de la Comisaría 4ª , junto a Bomberos del Cuartel Central , constató que el fuego se encontraba generalizado y afectaba a un domicilio sin moradores . De inmediato se iniciaron las tareas de extinción para controlar las llamas y evitar su propagación.

Tras los trabajos realizados, se determinó la afectación total de la vivienda, que contaba con seis ambientes y estaba emplazada en un terreno de aproximadamente 200 metros cuadrados . Según el informe oficial, no se registraron personas lesionadas ni daños en propiedades colindantes .

Investigan la mecánica del incendio

En el lugar, los efectivos entrevistaron a una vecina, quien manifestó que el inmueble se encuentra en proceso de sucesión y que suele ser utilizado por personas en situación de calle. Además, indicó haber observado a dos sujetos retirarse por los techos tras iniciarse el incendio, aunque no lograron ser localizados en la zona.

Finalizadas las actuaciones en el lugar, se dio intervención a la Oficina Fiscal de jurisdicción, que quedó a cargo de la investigación para determinar las circunstancias en las que se originó el siniestro.