Pudo terminar en tragedia

Qué le pasó a Matías Alé y por qué fue internado de urgencia

Recientemente, Matías Alé debió ser internado de urgencia. En esta nota te contamos todos los detalles de lo sucedido y cómo se encuentra su salud.

Por Sitio Andino MuchoShow

En las últimas horas, una noticia conmocionó al mundo del espectáculo: Matías Alé debió ser internado de urgencia. El hecho rápidamente se viralizó en redes sociales. En esta nota te contamos qué sucedió y cuál es su estado de salud.

Matías Alé (2)
Internación de Matías Alé: qué pasó y por qué preocupó a todos

Matías Alé sufrió un grave accidente en su hogar que terminó con su traslado urgente a una clínica. Un descuido provocó un incendio que llenó de humo negro todo el departamento, obligándolo a recibir atención médica por inhalación de humo.

Después de varias horas de controles médicos, los especialistas confirmaron que su estado de salud era estable y no presentaba riesgos graves. Al salir del hospital, Matías relató con detalle lo sucedido: "La verdad que fue un susto muy grande. Marti se había ido y yo me quedé afeitándome, estaba con el perro".

Al recorrer su departamento, percibió algo fuera de lo común: "Había como humo, una niebla. No tenía mucho olor, pensé que era del aire acondicionado y lo apagué rápido". Y agregó: "Ahí me encontré con una humareda tremenda, un humo negro en todo el departamento. No veía de dónde venía".

El actor actuó rápido, aunque con mucha tensión. Entre tos y búsqueda del origen del fuego, explicó: “Supuse que venía de la cocina, porque de ahí salía más”. Allí descubrió que el incendio se había iniciado en una caja de madera con cuatro pan dulces que habían recibido como regalo el día anterior. La situación se complicó cuando las bolsas de plástico del envoltorio comenzaron a arder: “Eso es lo más tóxico”, advirtió.

Por suerte, su pareja llegó a los pocos minutos. “Justo llegó Marti y me ayudó. Entre los dos logramos correr todo y empezamos a ventilar el departamento”. / Infobae

