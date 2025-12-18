Bomberos rescataron a un hombre tras un incendio en Las Heras: qué sucedió

Un hombre fue hallado inconsciente tras un incendio en su vivienda. (Imagen ilustrativa) Foto: Yemel Fil

Por Celeste Funes







Un incendio en una vivienda de Las Heras generó un importante operativo de emergencia este jueves por la mañana. Durante la intervención, bomberos rescataron a un hombre inconsciente del interior del inmueble, quien debió recibir asistencia médica.

Al ingresar al inmueble, los rescatistas encontraron a un hombre de 45 años inconsciente en el interior de la vivienda. De inmediato, procedieron a su rescate y solicitaron la presencia de una ambulancia.

La víctima fue asistida por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) en el lugar, mientras continuaban las tareas para controlar el fuego.

Finalmente, los bomberos lograron sofocar el incendio, que provocó la afectación de tres ambientes de la vivienda. Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría 43 de Las Heras.