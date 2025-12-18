18 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Estaba inconsciente

Bomberos rescataron a un hombre tras un incendio en Las Heras: qué sucedió

El siniestro tuvo lugar en el Barrio Municipal de Las Heras y demandó un amplio operativo de emergencia. El hombre tiene 45 años.

Un hombre fue hallado inconsciente tras un incendio en su vivienda. (Imagen ilustrativa)

Foto: Yemel Fil
 Por Celeste Funes

Un incendio en una vivienda de Las Heras generó un importante operativo de emergencia este jueves por la mañana. Durante la intervención, bomberos rescataron a un hombre inconsciente del interior del inmueble, quien debió recibir asistencia médica.

Un incendio afectó una vivienda en Las Heras y dejó a un hombre inconsciente

El siniestro se originó en torno a las 6:30, en una vivienda del Barrio Municipal. La emergencia motivó la intervención de distintos cuerpos, entre ellos personal de Bomberos del Cuartel Central, Bomberos Voluntarios de Las Heras y Defensa Civil, quienes trabajaron de manera conjunta en el lugar de los hechos.

Al ingresar al inmueble, los rescatistas encontraron a un hombre de 45 años inconsciente en el interior de la vivienda. De inmediato, procedieron a su rescate y solicitaron la presencia de una ambulancia.

La víctima fue asistida por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) en el lugar, mientras continuaban las tareas para controlar el fuego.

Finalmente, los bomberos lograron sofocar el incendio, que provocó la afectación de tres ambientes de la vivienda. Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría 43 de Las Heras.

