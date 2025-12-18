Un soldado fue hallado muerto en una vivienda de Las Heras

Un soldado fue hallado muerto en el departamento de Las Heras

Este jueves, un soldado perteneciente a la Guarnición Ejército Mendoza fue encontrado muerto en horas de la tarde. El trágico hecho se da tras el deceso de un militar dentro de la Quinta de Olivos .

De acuerdo al comunicado del Ejército Argentino , "el cuerpo del soldado fue hallado por sus familiares aproximadamente a las 17.30". Además, detalla que interviene la Policía Científica provincial y la Oficina Fiscal N°1 de Las Heras .

"Las autoridades del elemento donde prestaba servicio el soldado se encuentran a disposición para colaborar en todo lo que requieren las autoridades judiciales intervinientes", indica el escrito.

El soldado voluntario fue identificado como Facundo Gabriel Lima. El Ejército lamentó el hecho y envió su apoyo a los familiares, amigos y camaradas del fallecido.

Conmoción nacional por el fallecimiento de dos soldados y un gendarme

El presidente Javier Milei rindió homenaje hoy a los tres integrantes de las fuerzas federales que fallecieron esta semana, entre ellos el soldado Rodrigo Gómez, que fue encontrado sin vida el martes último en la Quinta de Olivos.

“Quiero conmemorar a los dos integrantes del Ejército y al integrante de Gendarmería que lamentablemente perdieron la vida esta semana”, dijo Milei al encabezar en el Colegio Militar el acto de entrega de sables y medallas 2025.

El mandatario planteó que cada uno de los soldados “desde su lugar sirvieron a la Nación y a todos los argentinos, y por eso merecen nuestra eterna gratitud. Mi equipo y yo estamos a disposición de lo que necesiten las familias”, amplió.

Salud mental: dónde comunicarse para atender urgencias en Mendoza

A nivel nacional, está a disposición el Dispositivo de Orientación y Apoyo en la Urgencia de Salud Mental, el 0800-999-0091, cuya atención está a cargo de profesionales de este campo y que funciona las 24 horas de los 365 días del año.

En la provincia de Mendoza podrá comunicarse al número 148 opción 0, para ser asistido por profesionales de Salud Mental de la Dirección de Salud Mental y Adicciones. La línea funciona de lunes a viernes, de 8 a 20.

Para emergencias, deberán comunicarse directamente al 911.

Centro de Asistencia al Suicida en Argentina

El Centro de Atención al Suicida (CAS) atiende en diferentes horarios, de forma anónima, gratuita y voluntaria.

Contacto: 135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires) | (011) 5275-1135 o 0800 345 1435 (desde todo el país). | CAS Mendoza: 0800 8000 135 (teléfono fijo); (+549) 261 557 0314 (WhatsApp, solo llamadas); 2622 540 949 (Guardia, llamadas comunes, fines de semana y feriados); @cas.mendoza.1 (Instagram).