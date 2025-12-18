18 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Fue en Bowen

Tragedia vial en General Alvear: murió un motociclista tras chocar con un camión

El choque ocurrió en la intersección de Ruta 188 y calle 16, en Bowen. El motociclista circulaba en sentido contrario y murió en el lugar.

General Alvear: un motociclista de alrededor de 30 años falleció en un violento impacto con un camión.

  General Alvear: un motociclista de alrededor de 30 años falleció en un violento impacto con un camión.

    Por Celeste Funes

    Un grave accidente vial en General Alvear dejó como saldo un motociclista fallecido este jueves al mediodía. El siniestro se produjo en un cruce de Ruta Nacional 188, donde una motocicleta y un camión colisionaron de manera frontal.

    Fatal accidente en Bowen: un motociclista perdió la vida en Ruta 188

    Un accidente vial fatal se registró este domingo alrededor de las 11.30 en Bowen, donde un motociclista perdió la vida tras un violento choque con un camión sobre la Ruta Nacional Nº 188, a la altura de calle 16.

    Según la información policial, el siniestro ocurrió cuando un camión Renault modelo 400, conducido por A. G., circulaba por la Ruta 188 en sentido oeste–este. En sentido contrario, se desplazaba una motocicleta cuyo conductor lo hacía zigzagueando y cruzándose de carril, lo que derivó en un impacto frontal entre ambos vehículos.

    accidente moto camion

    Como consecuencia del choque, el conductor del rodado menor, un hombre de aproximadamente 30 años, sufrió lesiones de extrema gravedad y quedó tendido sobre la carpeta asfáltica. Minutos después arribó personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), y constataron el fallecimiento del motociclista en el lugar.

    Hasta el momento, la identidad de la víctima no fue confirmada. En tanto, se dio intervención al Ayudante Fiscal en turno, quien dispuso las medidas correspondientes para avanzar con la investigación del hecho y determinar las circunstancias del siniestro vial.

