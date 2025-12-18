Tragedia vial en General Alvear: murió un motociclista tras chocar con un camión

General Alvear: un motociclista de alrededor de 30 años falleció en un violento impacto con un camión.

Por Celeste Funes







Un grave accidente vial en General Alvear dejó como saldo un motociclista fallecido este jueves al mediodía. El siniestro se produjo en un cruce de Ruta Nacional 188, donde una motocicleta y un camión colisionaron de manera frontal.

Según la información policial, el siniestro ocurrió cuando un camión Renault modelo 400, conducido por A. G., circulaba por la Ruta 188 en sentido oeste–este. En sentido contrario, se desplazaba una motocicleta cuyo conductor lo hacía zigzagueando y cruzándose de carril, lo que derivó en un impacto frontal entre ambos vehículos.

accidente moto camion Como consecuencia del choque, el conductor del rodado menor, un hombre de aproximadamente 30 años, sufrió lesiones de extrema gravedad y quedó tendido sobre la carpeta asfáltica. Minutos después arribó personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), y constataron el fallecimiento del motociclista en el lugar.

Hasta el momento, la identidad de la víctima no fue confirmada. En tanto, se dio intervención al Ayudante Fiscal en turno, quien dispuso las medidas correspondientes para avanzar con la investigación del hecho y determinar las circunstancias del siniestro vial.