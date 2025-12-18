General Alvear en alerta por el costo del alumbrado público tras cambios en el sistema eléctrico

Molero comentó al respecto: "Estamos trabajando contrarreloj, le hemos solicitado a los concejales parar el tratamiento de la tarifaria, ya que mediante una ley han eliminado el fondo compensador. Para que el vecino lo entienda, este era un fondo donde el municipio cuando tenía que pagar la boleta de la luz por el consumo del alumbrado público había un fondo que los grandes municipios de la provincia (Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Guaymallén) aportaban, porque ellos tienen superávit en la electricidad nos ayudaban a pagar la boleta de la electricidad, eso desapareció y ahora tenemos que hacer toda una reingeniería para ver como incluimos la tarifa del alumbrado público en las boletas".