18 de diciembre de 2025
Sitio Andino
General Alvear en alerta por el costo del alumbrado público tras cambios en el sistema eléctrico

El intendente de General Alvear Alejandro Molero explicó que la quita del aporte provincial obliga a evaluar la incorporación del alumbrado público en la boleta municipal.

Alumbrado público en Godoy Cruz.

Ante la eliminación del fondo compensador para la tarifa eléctrica que ayudaba a los municipios de menor recaudación a hacerse cargo de esos costos mediante el aporte de comunas con mayor densidad de población, el intendente de General Alvear Alejandro Molero analizó los posibles escenarios para incluir el alumbrado público, hoy recaudado por CECSAGAL, en la boleta municipal. El escenario es complejo teniendo en cuenta el alto porcentaje de mora de los contribuyentes de tasas municipales.

Molero comentó al respecto: "Estamos trabajando contrarreloj, le hemos solicitado a los concejales parar el tratamiento de la tarifaria, ya que mediante una ley han eliminado el fondo compensador. Para que el vecino lo entienda, este era un fondo donde el municipio cuando tenía que pagar la boleta de la luz por el consumo del alumbrado público había un fondo que los grandes municipios de la provincia (Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Guaymallén) aportaban, porque ellos tienen superávit en la electricidad nos ayudaban a pagar la boleta de la electricidad, eso desapareció y ahora tenemos que hacer toda una reingeniería para ver como incluimos la tarifa del alumbrado público en las boletas".

El municipio de General Alvear deberá resolver un tema trascendente respecto a la tarifa eléctrica

