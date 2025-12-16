16 de diciembre de 2025
General Alvear refuerza su capacidad de respuesta ante cortes de luz

Desde la Cooperativa Cecsagal destacaron la importancia de la colaboración de los vecinos para sostener el abastecimiento en situaciones críticas.

Plan de Contingencias en la Cooperativa Cecsagal.

En el SUM de la Cooperativa Cecsagal de General Alvear se presentaron los avances del Plan de Contingencias, que se desarrolla de manera conjunta con distintas entidades intermedias de la región, con el objetivo de fortalecer la respuesta ante eventuales interrupciones del servicio eléctrico.

Por parte de la Municipalidad de General Alvear participaron el secretario de Obras y Servicios Públicos, Emiliano Barbero; el director de Obras, Ángel Martínez; y el director de Defensa Civil, Javier Velasco. Previo al encuentro, el presidente de la cooperativa, Gustavo Rubio, y el gerente Claudio Herrada brindaron detalles a la prensa sobre el trabajo realizado.

Rubio explicó que el plan surge a partir de los efectos del fenómeno climático ocurrido el 11 de enero, que afectó el sistema de generación en Los Nihuiles. “A partir de ese evento quedamos con una fragilidad importante en la línea, por eso se conformó un comité de contingencia con distintas instituciones del departamento, para prevenir y minimizar el impacto de posibles cortes”, señaló.

Incorporación de generadores junto a la Cooperativa Cecsagal

En ese sentido, indicó que se gestionó la incorporación de generadores junto a la empresa distribuidora: “se han conseguido ocho generadores que están instalados en la estación de Alvear y otros que se distribuyeron en distintos puntos del departamento y de Real del Padre, con la idea de garantizar energía en lugares prioritarios como el hospital, el centro cívico y algunos servicios esenciales”.

Rubio remarcó además la necesidad de la colaboración de la comunidad ante una contingencia: “ante un corte, vamos a pedir una racionalización en el uso de la energía eléctrica. Por ejemplo, evitar el uso de aires acondicionados, para poder abastecer a todo el departamento si hacemos un uso responsable”.

Por su parte, Claudio Herrada destacó que la situación actual presenta mejores condiciones que meses atrás. “Hoy estamos mejor que hace once meses, porque contamos con generadores conectados a la estación transformadora. Eso, sumado a la línea de 66, no debería ocasionar problemas en General Alvear”, afirmó. No obstante, aclaró que ante un corte general “se va a solicitar la colaboración de la población, especialmente por el alto consumo que generan los equipos de aire en esta época del año”.

Finalmente, Herrada señaló que estas medidas no constituyen una solución definitiva, pero sí una mejora en la capacidad de respuesta: “los generadores no son la solución final, tienen un costo importante, pero permiten asegurar entre un 40 y un 50 por ciento del abastecimiento, lo que nos encuentra mejor preparados ante una situación crítica”.

