17 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Ley GIRSU

General Alvear: recuperadores urbanos recibieron capacitación en emergencias y primeros auxilios

En General Alvear se desarrolló una capacitación intensiva que apunta a la prevención de riesgos y a la formación de primeros respondientes en el territorio.

Recuperadores urbanos se capacitaron en General Alvear.

Recuperadores urbanos se capacitaron en General Alvear.

Por Sitio Andino Departamentales

En el marco de la implementación de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), la Subsecretaría de Ambiente llevó adelante una jornada de capacitación en primeros auxilios destinada a recuperadores urbanos del departamento de General Alvear, como parte de las acciones de fortalecimiento del programa provincial del sector.

La actividad incluyó formación en reanimación cardiopulmonar (RCP), maniobras ante obstrucción de vías aéreas, uso de desfibrilador externo automático (DEA), contención de hemorragias y actuación frente a picaduras y mordeduras de animales ponzoñosos.

Lee además
El Municipio de General Alvear presentó un balance anual del programa de castraciones.
Servicio a la comunidad

El Municipio de General Alvear presentó un balance anual del programa de castraciones
Plan de Contingencias en la Cooperativa Cecsagal.
Energía y servicios

General Alvear refuerza su capacidad de respuesta ante cortes de luz

La capacitación tuvo una duración total de 180 minutos y contó con una amplia participación de trabajadores y trabajadoras dedicados a la recuperación de residuos.

El coordinador general de la Subsecretaria de Ambiente, Ariel Lima, destacó que este tipo de instancias “no solo apunta a mejorar las condiciones de seguridad en el ámbito laboral, sino también a brindar herramientas concretas para la vida cotidiana”.

“El objetivo es que los recuperadores urbanos puedan actuar de manera rápida y adecuada ante situaciones de emergencia, tanto en sus espacios de trabajo como en sus hogares y comunidades”, resaltó.

image

Estrategia integral para recuperadores urbanos en General Alvear

La jornada se enmarca en una estrategia integral que busca jerarquizar el rol de los recuperadores urbanos, fortalecer sus capacidades y promover entornos de trabajo más seguros, en línea con los principios de la Ley GIRSU, que prioriza la inclusión social, la prevención de riesgos y la formación continua.

Lima remarcó la importancia de generar conocimientos prácticos que permitan actuar ante eventos extremos e imprevistos, subrayando que la capacitación en primeros auxilios constituye una herramienta clave para la prevención de tragedias y la conformación de primeros respondientes en el territorio.

“El acceso al conocimiento en situaciones de emergencia puede marcar la diferencia y salvar vidas”, afirmó.

La Ley GIRSU, aprobada recientemente por la Legislatura, establece que los recuperadores urbanos son actores centrales del sistema de gestión integral de residuos y reconoce su tarea como un servicio ambiental esencial. La normativa promueve su formalización, inclusión social y laboral, la creación y fortalecimiento de cooperativas, y su integración efectiva a los circuitos municipales de recolección diferenciada, clasificación y valorización de residuos.

Temas
Seguí leyendo

El Museo de Juan Bautista Vairoleto incorporó la réplica de la vivienda original y consolida su crecimiento turístico

Menos tormentas severas y casi sin granizo en los cultivos del sur mendocino

Festival de la Empanada 2025: Norma Cabaña fue la ganadora en Alvear Oeste

General Alvear vivió una noche especial con el encendido del pinito y un concierto navideño

Cómo los vecinos de Mendoza pueden influir en las decisiones políticas de los municipios

Video: manifestación en General Alvear por la libertad condicional al acusado de la muerte de Gonzalo Aset

General Alvear concluyó el ciclo 2025 de jardines y CAE con un llamado a fortalecer la educación inicial

La Policía Rural decomisó 400 kilos de carne en mal estado en un comercio de General Alvear

LO QUE SE LEE AHORA
Navidad en Mendoza: qué actividades gratuitas habrá en cada municipio
Navidad en comunidad

Navidad en Mendoza: qué actividades gratuitas habrá en cada municipio

Las Más Leídas

Por qué no cobré la Beca Progresar de diciembre 2025
A tener en cuenta

Por qué no cobré la Beca Progresar de diciembre 2025

La condena se dictó este martes en el marco de un juicio abreviado
Juicio abreviado

Crimen en Almafuerte: condenaron a dos presos por matar a un joven con el método "hornito"

Guaymallén: un hombre le disparó al perro que atacó a su hijo.
Ataque y disparos

Guaymallén: un perro mordió a su hijo y, en venganza, le disparó dos veces

Los intendentes tallaron fuerte en el armado de listas departamentales. video
Elecciones 2026

Una reina, el ganador de un Olimpia y un artista popular, los candidatos del PJ para las elecciones de febrero

Vacaciones en Chile: cómo protegerse de la violenta modalidad delictiva que acecha a mendocinos. Imagen generada con IA
preocupación

Vacaciones en Chile: cómo protegerse de la violenta modalidad delictiva que acecha a mendocinos

Te Puede Interesar

Los viñateros de Mendoza salieron fuerte en defensa de la vitivinicultura
Desregulación

Vitivinicultura: Fuerte rechazo de los viñateros mendocinos a los dichos de Federico Sturzenegger

Por Marcelo López Álvarez
Vargas Arizu cruzó a Federico Sturzenegger: No comprendo la agresión hacia los viñateros,  es una falta de respeto
Polémica

Vargas Arizu cruzó a Sturzenegger: "No comprendo la agresión hacia los viñateros, es una falta de respeto"

Por Sofía Pons
El juez de Ejecución Penal habló mientras avanza el juicio político.
Avanza el Jury

Habló el juez mendocino sometido a juicio político: qué dijo sobre su posible destitución

Por Facundo La Rosa