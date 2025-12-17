General Alvear: recuperadores urbanos recibieron capacitación en emergencias y primeros auxilios

En el marco de la implementación de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), la Subsecretaría de Ambiente llevó adelante una jornada de capacitación en primeros auxilios destinada a recuperadores urbanos del departamento de General Alvear, como parte de las acciones de fortalecimiento del programa provincial del sector.
La actividad incluyó formación en reanimación cardiopulmonar (RCP), maniobras ante obstrucción de vías aéreas, uso de desfibrilador externo automático (DEA), contención de hemorragias y actuación frente a picaduras y mordeduras de animales ponzoñosos.
La capacitación tuvo una duración total de 180 minutos y contó con una amplia participación de trabajadores y trabajadoras dedicados a la recuperación de residuos.
El coordinador general de la Subsecretaria de Ambiente, Ariel Lima, destacó que este tipo de instancias “no solo apunta a mejorar las condiciones de seguridad en el ámbito laboral, sino también a brindar herramientas concretas para la vida cotidiana”.
“El objetivo es que los recuperadores urbanos puedan actuar de manera rápida y adecuada ante situaciones de emergencia, tanto en sus espacios de trabajo como en sus hogares y comunidades”, resaltó.
Estrategia integral para recuperadores urbanos en General Alvear
La jornada se enmarca en una estrategia integral que busca jerarquizar el rol de los recuperadores urbanos, fortalecer sus capacidades y promover entornos de trabajo más seguros, en línea con los principios de la Ley GIRSU, que prioriza la inclusión social, la prevención de riesgos y la formación continua.
Lima remarcó la importancia de generar conocimientos prácticos que permitan actuar ante eventos extremos e imprevistos, subrayando que la capacitación en primeros auxilios constituye una herramienta clave para la prevención de tragedias y la conformación de primeros respondientes en el territorio.
“El acceso al conocimiento en situaciones de emergencia puede marcar la diferencia y salvar vidas”, afirmó.
La Ley GIRSU, aprobada recientemente por la Legislatura, establece que los recuperadores urbanos son actores centrales del sistema de gestión integral de residuos y reconoce su tarea como un servicio ambiental esencial. La normativa promueve su formalización, inclusión social y laboral, la creación y fortalecimiento de cooperativas, y su integración efectiva a los circuitos municipales de recolección diferenciada, clasificación y valorización de residuos.