General Alvear: recuperadores urbanos recibieron capacitación en emergencias y primeros auxilios

En el marco de la implementación de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) , la Subsecretaría de Ambiente llevó adelante una jornada de capacitación en primeros auxilios destinada a recuperadores urbanos del departamento de General Alvear , como parte de las acciones de fortalecimiento del programa provincial del sector.

La actividad incluyó formación en reanimación cardiopulmonar (RCP) , maniobras ante obstrucción de vías aéreas, uso de desfibrilador externo automático (DEA), contención de hemorragias y actuación frente a picaduras y mordeduras de animales ponzoñosos.

Servicio a la comunidad El Municipio de General Alvear presentó un balance anual del programa de castraciones

La capacitación tuvo una duración total de 180 minutos y contó con una amplia participación de trabajadores y trabajadoras dedicados a la recuperación de residuos.

El coordinador general de la Subsecretaria de Ambiente, Ariel Lima, destacó que este tipo de instancias “ no solo apunta a mejorar las condiciones de seguridad en el ámbito laboral, sino también a brindar herramientas concretas para la vida cotidiana”.

“El objetivo es que los recuperadores urbanos puedan actuar de manera rápida y adecuada ante situaciones de emergencia, tanto en sus espacios de trabajo como en sus hogares y comunidades”, resaltó.

image

Estrategia integral para recuperadores urbanos en General Alvear

La jornada se enmarca en una estrategia integral que busca jerarquizar el rol de los recuperadores urbanos, fortalecer sus capacidades y promover entornos de trabajo más seguros, en línea con los principios de la Ley GIRSU, que prioriza la inclusión social, la prevención de riesgos y la formación continua.

Lima remarcó la importancia de generar conocimientos prácticos que permitan actuar ante eventos extremos e imprevistos, subrayando que la capacitación en primeros auxilios constituye una herramienta clave para la prevención de tragedias y la conformación de primeros respondientes en el territorio.

“El acceso al conocimiento en situaciones de emergencia puede marcar la diferencia y salvar vidas”, afirmó.

La Ley GIRSU, aprobada recientemente por la Legislatura, establece que los recuperadores urbanos son actores centrales del sistema de gestión integral de residuos y reconoce su tarea como un servicio ambiental esencial. La normativa promueve su formalización, inclusión social y laboral, la creación y fortalecimiento de cooperativas, y su integración efectiva a los circuitos municipales de recolección diferenciada, clasificación y valorización de residuos.