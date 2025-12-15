Festival de la Empanada 2025: Norma Cabaña fue la ganadora en Alvear Oeste

Tras conocerse el fallo del jurado, Norma expresó su satisfacción por el resultado: “el año pasado participé y salí en el segundo puesto. Este año me volví a anotar y, gracias a Dios, a los jurados y a todos, logré el primer puesto”. La ganadora presentó empanadas de osobuco, una preparación que, según explicó, tiene su propio sello: “el osobuco se hierve, se le echa vino y hay algunas cosas que son secretito…”.

image La delegada de Alvear Oeste, Jimena García, valoró la participación en esta nueva edición del festival, “estamos muy contentos por la convocatoria. Nos encontramos con una plaza llena de artesanos, emprendedores y vecinos que se acercaron a compartir una noche distinta”. García señaló que el certamen contó con 13 inscriptos, entre emprendimientos gastronómicos e instituciones, evaluados por un jurado integrado por cuatro referentes del rubro.

image El Festival de la Empanada formó parte de las actividades conmemorativas por el 113° aniversario de Alvear Oeste y otorgó premios de 700 mil pesos para el primer puesto y 300 mil pesos para el segundo.

Norma Cabaña se quedó con el concurso del Festival de la empanada Embed - EN OESTE SE ELIGIERON LAS MEJORES EMPANADAS EN UN GRAN FESTIVAL