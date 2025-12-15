15 de diciembre de 2025
Festival de la Empanada 2025: Norma Cabaña fue la ganadora en Alvear Oeste

Con una receta de empanadas de osobuco, se quedó con el primer puesto en la 19° edición del evento realizado en la plaza Manuel Belgrano de General Alvear.

image
Por Sitio Andino Departamentales

En el marco de la 19° edición del Festival de la Empanada, realizada en la plaza Manuel Belgrano de Alvear Oeste, Norma Cabaña se quedó con el primer puesto del concurso gastronómico organizado por la Delegación de Alvear Oeste de la Municipalidad de General Alvear. El evento convocó a una importante cantidad de vecinos y visitantes, con propuestas artísticas, feria de artesanos, emprendedores y expositores.

Tras conocerse el fallo del jurado, Norma expresó su satisfacción por el resultado: “el año pasado participé y salí en el segundo puesto. Este año me volví a anotar y, gracias a Dios, a los jurados y a todos, logré el primer puesto”. La ganadora presentó empanadas de osobuco, una preparación que, según explicó, tiene su propio sello: “el osobuco se hierve, se le echa vino y hay algunas cosas que son secretito…”.

image

La delegada de Alvear Oeste, Jimena García, valoró la participación en esta nueva edición del festival, “estamos muy contentos por la convocatoria. Nos encontramos con una plaza llena de artesanos, emprendedores y vecinos que se acercaron a compartir una noche distinta”. García señaló que el certamen contó con 13 inscriptos, entre emprendimientos gastronómicos e instituciones, evaluados por un jurado integrado por cuatro referentes del rubro.

image

El Festival de la Empanada formó parte de las actividades conmemorativas por el 113° aniversario de Alvear Oeste y otorgó premios de 700 mil pesos para el primer puesto y 300 mil pesos para el segundo.

Norma Cabaña se quedó con el concurso del Festival de la empanada

Embed - EN OESTE SE ELIGIERON LAS MEJORES EMPANADAS EN UN GRAN FESTIVAL

