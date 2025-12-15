15 de diciembre de 2025
El Museo de Juan Bautista Vairoleto incorporó la réplica de la vivienda original y consolida su crecimiento turístico

La obra se incorpora al Museo Juan Bautista Vairoleto y refuerza una propuesta que ya recibe más de dos mil visitantes mensuales.

La directora de Cultura, María Delia Achetoni, destacó el trabajo articulado que permitió concretar la obra y señaló que “la réplica del rancho ya está instalada junto al museo, después de un proceso de trabajo sostenido desde las áreas de Cultura y Turismo, junto a entidades privadas”. En ese sentido, remarcó que se trata de un proyecto largamente planificado que hoy forma parte del patrimonio cultural local.

Por su parte, el director de Turismo, Gustavo García, explicó que la iniciativa responde a un anhelo del sector turístico que se remonta a más de veinte años. “Es un proyecto que por distintos motivos no se había podido concretar y que hoy se logra gracias al trabajo conjunto con el sector privado y la Cámara de Turismo”, indicó. Además, subrayó que la réplica fue realizada buscando similitud con la vivienda original y con aportes de distintos actores locales.

García también destacó el impacto turístico del museo y del nuevo circuito: “el mes pasado el Museo Vairoleto recibió alrededor de 2.200 visitantes. Estos números muestran la importancia de seguir invirtiendo en propuestas que fortalecen la actividad turística y favorecen una mayor permanencia de los visitantes en General Alvear”.

El presidente de la Cámara de Turismo, Ricardo Bistolfi, valoró el trabajo conjunto entre el sector público y privado y afirmó que “este tipo de acciones muestran los resultados de una gestión coordinada y sostenida en el tiempo”. Asimismo, consideró que el circuito histórico contribuirá al desarrollo turístico de Carmensa y de todo el departamento.

Juan Bautista Vairoleto y la réplica de su vivienda instalada junto a su Museo

