Rivadavia está de aniversario: cumple 142 años desde su fundación

El departamento de Rivadavia celebra este 18 de abril su 142° aniversario , a más de un siglo de su creación en 1884 . Ubicado en el Este mendocino, el territorio conmemora una historia marcada por el crecimiento productivo, la identidad local y el legado de sus primeros pobladores , con una agenda de actividades pensadas para toda la comunidad.

Los orígenes del departamento se remontan al siglo XVIII , cuando el territorio formaba parte del Curato de Corocorto y estaba habitado mayormente por comunidades huarpes . Con el paso del tiempo, surgieron asentamientos en torno a las márgenes del río Tunuyán , vinculados al tránsito de carretas y al desarrollo de actividades económicas regionales.

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En 1859 , al crearse el departamento de Junín bajo el nombre de “ Retamo ”, la zona de Las Ramadas , que ya contaba con cerca de 2.000 habitantes , quedó bajo su jurisdicción. Posteriormente, fue denominada “ San Isidro Labrador ” y se consolidó como uno de los puntos más importantes del Este provincial.

Finalmente, el 18 de abril de 1884 , la Legislatura de Mendoza aprobó la creación de un nuevo departamento. Aunque inicialmente se proponía el nombre “ San Isidro Labrador ”, el diputado Pedro Serpez impulsó la denominación “ Rivadavia ”, en homenaje al primer presidente argentino . La propuesta fue aceptada por unanimidad.

Con el paso de los años, la cabecera departamental creció impulsada por la inmigración y el desarrollo económico. En 1953, la villa de Rivadavia fue elevada a la categoría de ciudad, consolidando su rol dentro de la provincia.

Aniversario 142: una agenda de festejos para toda la comunidad

Para celebrar un nuevo aniversario, el departamento preparó una agenda de actividades culturales, recreativas y sociales que se extenderán durante todo abril. La propuesta incluye espectáculos, encuentros comunitarios y eventos pensados para poner en valor la identidad local.

Rivadavia - aniversario 2026 - festejos El municipio de Rivadavia comenzó con los festejos el 4 de abril y terminan a fines del mes. Foto: Mun. de Rivadavia

Con información de la DGE.