Rivadavia está de aniversario: cumple 142 años desde su fundación

El departamento de Rivadavia celebra este 18 de abril su 142° aniversario, a más de un siglo de su creación en 1884. Ubicado en el Este mendocino, el territorio conmemora una historia marcada por el crecimiento productivo, la identidad local y el legado de sus primeros pobladores, con una agenda de actividades pensadas para toda la comunidad.
Cómo se fundó Rivadavia: una historia con raíces en el Este
Los orígenes del departamento se remontan al siglo XVIII, cuando el territorio formaba parte del Curato de Corocorto y estaba habitado mayormente por comunidades huarpes. Con el paso del tiempo, surgieron asentamientos en torno a las márgenes del río Tunuyán, vinculados al tránsito de carretas y al desarrollo de actividades económicas regionales.
En 1859, al crearse el departamento de Junín bajo el nombre de “Retamo”, la zona de Las Ramadas, que ya contaba con cerca de 2.000 habitantes, quedó bajo su jurisdicción. Posteriormente, fue denominada “San Isidro Labrador” y se consolidó como uno de los puntos más importantes del Este provincial.
Finalmente, el 18 de abril de 1884, la Legislatura de Mendoza aprobó la creación de un nuevo departamento. Aunque inicialmente se proponía el nombre “San Isidro Labrador”, el diputado Pedro Serpez impulsó la denominación “Rivadavia”, en homenaje al primer presidente argentino. La propuesta fue aceptada por unanimidad.
Con el paso de los años, la cabecera departamental creció impulsada por la inmigración y el desarrollo económico. En 1953, la villa de Rivadavia fue elevada a la categoría de ciudad, consolidando su rol dentro de la provincia.
Aniversario 142: una agenda de festejos para toda la comunidad
Para celebrar un nuevo aniversario, el departamento preparó una agenda de actividades culturales, recreativas y sociales que se extenderán durante todo abril. La propuesta incluye espectáculos, encuentros comunitarios y eventos pensados para poner en valor la identidad local.