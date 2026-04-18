18 de abril de 2026
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Santa Rosa

Santa Rosa celebra más de un siglo de historia: así nació el departamento de Mendoza

Entre hechos militares clave y un nombre de origen religioso, Santa Rosa celebra este 18 de abril un nuevo aniversario de su fundación.

Santa Rosa celebra más de un siglo de historia: así nació el departamento de Mendoza

Santa Rosa celebra más de un siglo de historia: así nació el departamento de Mendoza

Foto: web
 Por Luis Calizaya

Este 18 de abril, el departamento de Santa Rosa celebra 142 años desde su fundación, consolidado como uno de los territorios más importantes de la zona Este, al igual que Rivadavia. Su identidad se forjó entre conflictos políticos del siglo XIX, raíces coloniales y una fuerte impronta cultural que aún perdura en su presente.

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La Parroquia

La Parroquia "Santa Rosa de Lima" es hoy uno de los puntos emblema del departamento.

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Los orígenes del actual departamento se remontan a 1562, cuando el capitán español Antonio Chacón tomó posesión de las tierras habitadas por comunidades indígenas en las zonas de Machastán y Tumbra, a orillas del río Tunuyán. Allí surgió el asentamiento conocido como Rodeo del Chacón, que con el tiempo se convirtió en un punto clave para el tránsito de carretas y viajeros en la región.

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Durante el siglo XIX, el territorio fue escenario de enfrentamientos decisivos en la organización del país. En 1831, se desarrolló en la zona una de las primeras batallas entre federales y unitarios, con triunfo de las fuerzas lideradas por Facundo Quiroga. Años más tarde, en 1874, nuevos conflictos armados consolidaron el poder político nacional tras la derrota de las fuerzas mitristas.

La creación formal del departamento llegó el 18 de abril de 1884, cuando la Legislatura de Mendoza sancionó la ley que dio origen a la nueva jurisdicción, luego promulgada en 1885 por el gobernador Rufino Ortega. El territorio, que pertenecía a Junín, fue posible gracias a la donación de tierras realizada por Angelino Arenas para la instalación de la villa cabecera.

Aunque en 1889 fue rebautizado como Chacabuco, el nombre original de Santa Rosa fue restituido poco después por decisión del gobernador Pedro Ignacio Anzorena, en homenaje a Santa Rosa de Lima.

En la actualidad, Santa Rosa abarca una superficie de aproximadamente 510 km² y cuenta con cerca de 20 mil habitantes distribuidos en sus distritos: Doce de Octubre, El Marcado, La Dormida, Las Catitas, Ñacuñán y Villa Santa Rosa, su cabecera.

Con información del Gobierno de Mendoza y Mun. Santa Rosa.

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