17 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Servicio a la comunidad

El Municipio de General Alvear presentó un balance anual del programa de castraciones

Autoridades de General Alvear informaron que se realizan cerca de 100 castraciones semanales y que la población animal se redujo casi un 50%.

El Municipio de General Alvear presentó un balance anual del programa de castraciones.

El Municipio de General Alvear presentó un balance anual del programa de castraciones.

Por Sitio Andino Departamentales

En el Centro de Salud Animal, autoridades municipales de General Alvear brindaron un balance del trabajo realizado durante el año en el marco del programa de castraciones y detallaron las proyecciones vinculadas al bienestar animal y al cuidado responsable en la comunidad.

La conferencia fue encabezada por el secretario de Desarrollo, Hugo Molina, quien destacó la importancia de revisar el camino recorrido. “Siempre que van culminando etapas, es momento de hacer un balance. Este lugar ya lleva un tiempo desde que asumió esta gestión y se incrementó todo lo que es el control de cada mascota. Cuando el servicio está presente de manera permanente, a veces se pierde dimensión de su importancia si no se mira hacia atrás y se compara cómo estábamos antes”, señaló. Además, remarcó el impacto sanitario y social del programa y recordó que “se trata de un servicio totalmente gratuito, con espacios fijos de castración y un castrador móvil que recorre distintos parajes del departamento”.

Lee además
Plan de Contingencias en la Cooperativa Cecsagal.
Energía y servicios

General Alvear refuerza su capacidad de respuesta ante cortes de luz
el museo de juan bautista vairoleto incorporo la replica de la vivienda original y consolida su crecimiento turistico video
Patrimonio histórico

El Museo de Juan Bautista Vairoleto incorporó la réplica de la vivienda original y consolida su crecimiento turístico

Por su parte, la directora de Inspección, Mabel Uccelli, realizó un repaso detallado de las acciones desarrolladas durante el año tanto en la ciudad como en los distritos. “Es un balance netamente positivo. Se ha trabajado muchísimo y ha habido una inversión importante en este servicio de castración masiva, que ya se venía realizando y que hemos podido duplicar”, afirmó. En ese sentido, precisó que “semanalmente se realizan alrededor de 100 castraciones entre este centro, el quirófano móvil y los puntos fijos establecidos en Bowen y Alvear Oeste”.

En General Alvear atienden urgencias todos los días de 8.00 a 12.00 horas

Uccelli indicó que, además de las castraciones, el programa incluye vacunación antirrábica, aplicación de supresores de celo en casos específicos y atención de primeros auxilios. “Contamos con una médica que atiende urgencias todos los días, de 8.00 a 12.00 horas, y recientemente implementamos operativos en Bowen por la proliferación de garrapatas, con muy buena respuesta de los vecinos que no pueden trasladarse hasta la ciudad”, explicó.

En cuanto al impacto del programa, la funcionaria estimó que “en lo que va del año llevamos aproximadamente 1.200 castraciones en este lugar y unas 400 en barrios y alrededores, lo que representa una disminución cercana al 50% de la población animal, algo que ya se percibe en la vía pública”. No obstante, subrayó que “también es una cuestión social y de responsabilidad individual aprovechar estos servicios para sostener ese cambio”.

Finalmente, destacó el trabajo conjunto con protectoras y voluntarios, y adelantó que uno de los objetivos para el próximo año es “concretar un espacio físico en el distrito de Carmensa y continuar acercando todos estos servicios a los lugares donde la comunidad lo requiera”.

Temas
Seguí leyendo

Menos tormentas severas y casi sin granizo en los cultivos del sur mendocino

Festival de la Empanada 2025: Norma Cabaña fue la ganadora en Alvear Oeste

General Alvear vivió una noche especial con el encendido del pinito y un concierto navideño

Cómo los vecinos de Mendoza pueden influir en las decisiones políticas de los municipios

Video: manifestación en General Alvear por la libertad condicional al acusado de la muerte de Gonzalo Aset

General Alvear concluyó el ciclo 2025 de jardines y CAE con un llamado a fortalecer la educación inicial

La Policía Rural decomisó 400 kilos de carne en mal estado en un comercio de General Alvear

Video: convocan a una nueva manifestación por la muerte del joven ciclista en General Alvear

LO QUE SE LEE AHORA
Navidad en Mendoza: qué actividades gratuitas habrá en cada municipio
Navidad en comunidad

Navidad en Mendoza: qué actividades gratuitas habrá en cada municipio

Las Más Leídas

La DGE moderniza y acorta una tecnicatura para impulsar la salida laboral inmediata.
Renovación

La DGE moderniza y acorta otra tecnicatura para impulsar la salida laboral inmediata

Dónde comprar pesos chilenos en la provincia de Mendoza este verano
PLANIFICÁ TUS VACACIONES

Dónde comprar pesos chilenos en la provincia de Mendoza este verano

El Gobierno provincial confirmó la fecha de pago del medio aguinaldo de diciembre para los trabajadores públicos.
ayuda de fin de año

Cuándo cobran el aguinaldo los empleados estatales de Mendoza

La condena se dictó este martes en el marco de un juicio abreviado
Juicio abreviado

Crimen en Almafuerte: condenaron a dos presos por matar a un joven con el método "hornito"

Recompensa: Esteban Alberto Martellano tendría 46 años en la actualidad.
Desaparición en Mendoza

Buscan a Esteban Martellano: ofrecen una recompensa millonaria por información

Te Puede Interesar

Este miércoles, el oficialismo buscará la media sanción al Presupuesto 2026
Día clave

El nuevo Congreso va por la media sanción al Presupuesto 2026 y empieza el análisis de la reforma laboral

Por Sitio Andino Política
Paro de controladores aéreos: el aeropuerto de Mendoza registra varios vuelos afectados. Imagen de archivo
Protesta nacional

Huelga de controladores aéreos: el aeropuerto de Mendoza registra varios vuelos afectados

Por Sitio Andino Sociedad
Navidad en Mendoza: qué actividades gratuitas habrá en cada municipio
Navidad en comunidad

Navidad en Mendoza: qué actividades gratuitas habrá en cada municipio

Por Analía Martín