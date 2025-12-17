El Municipio de General Alvear presentó un balance anual del programa de castraciones.

En el Centro de Salud Animal, autoridades municipales de General Alvear brindaron un balance del trabajo realizado durante el año en el marco del programa de castraciones y detallaron las proyecciones vinculadas al bienestar animal y al cuidado responsable en la comunidad.

La conferencia fue encabezada por el secretario de Desarrollo, Hugo Molina, quien destacó la importancia de revisar el camino recorrido. “Siempre que van culminando etapas, es momento de hacer un balance. Este lugar ya lleva un tiempo desde que asumió esta gestión y se incrementó todo lo que es el control de cada mascota. Cuando el servicio está presente de manera permanente, a veces se pierde dimensión de su importancia si no se mira hacia atrás y se compara cómo estábamos antes”, señaló. Además, remarcó el impacto sanitario y social del programa y recordó que “se trata de un servicio totalmente gratuito, con espacios fijos de castración y un castrador móvil que recorre distintos parajes del departamento”.

Por su parte, la directora de Inspección, Mabel Uccelli, realizó un repaso detallado de las acciones desarrolladas durante el año tanto en la ciudad como en los distritos. “Es un balance netamente positivo. Se ha trabajado muchísimo y ha habido una inversión importante en este servicio de castración masiva, que ya se venía realizando y que hemos podido duplicar”, afirmó. En ese sentido, precisó que “semanalmente se realizan alrededor de 100 castraciones entre este centro, el quirófano móvil y los puntos fijos establecidos en Bowen y Alvear Oeste”.

En General Alvear atienden urgencias todos los días de 8.00 a 12.00 horas Uccelli indicó que, además de las castraciones, el programa incluye vacunación antirrábica, aplicación de supresores de celo en casos específicos y atención de primeros auxilios. “Contamos con una médica que atiende urgencias todos los días, de 8.00 a 12.00 horas, y recientemente implementamos operativos en Bowen por la proliferación de garrapatas, con muy buena respuesta de los vecinos que no pueden trasladarse hasta la ciudad”, explicó.

En cuanto al impacto del programa, la funcionaria estimó que “en lo que va del año llevamos aproximadamente 1.200 castraciones en este lugar y unas 400 en barrios y alrededores, lo que representa una disminución cercana al 50% de la población animal, algo que ya se percibe en la vía pública”. No obstante, subrayó que “también es una cuestión social y de responsabilidad individual aprovechar estos servicios para sostener ese cambio”. Finalmente, destacó el trabajo conjunto con protectoras y voluntarios, y adelantó que uno de los objetivos para el próximo año es “concretar un espacio físico en el distrito de Carmensa y continuar acercando todos estos servicios a los lugares donde la comunidad lo requiera”.