Navidad en Mendoza: qué actividades gratuitas habrá en cada municipio

La Navidad vuelve a vivirse a pleno en la provincia de Mendoza con una agenda diversa de actividades gratuitas impulsadas por los municipios. Encendidos de pinos, recorridos de Papá Noel, ferias, música y encuentros comunitarios se multiplican en distintos departamentos, con el objetivo de fortalecer los lazos sociales y ofrecer propuestas accesibles para toda la familia en estas fechas especiales.
Navidad en la provincia de Mendoza: celebraciones que unen a la comunidad
En General Alvear, el encendido del tradicional pinito en la plaza Carlos María de Alvear marcó el inicio de las fiestas. La propuesta reunió a familias y vecinos en una noche cargada de emoción, con la participación de la Orquesta Alas del Viento. La música en vivo acompañó un momento simbólico de agradecimiento y encuentro, mientras el municipio avanza con la ornamentación navideña en plazas, avenidas y accesos al departamento.
San Carlos apostó por una iniciativa participativa: la decoración comunitaria de pinos navideños en plazas distritales. Durante todo un fin de semana, las familias fueron invitadas a llevar adornos y sumarse a la propuesta. El eje estuvo puesto en compartir, fortalecer la identidad barrial y vivir la Navidad desde lo colectivo, reforzando el uso de los espacios públicos como puntos de encuentro.
Papá Noel recorre los municipios mendocinos
La figura más esperada por los más chicos tiene una presencia fuerte en varios departamentos. En Tupungato, Papá Noel recorre distintos distritos entre el 16 y el 22 de diciembre, con visitas programadas en plazas y playones deportivos. El objetivo es acercar la magia navideña a cada rincón del departamento, permitiendo que niñas y niños entreguen sus cartitas y se lleven un recuerdo especial.
Una propuesta similar se replica en Junín, donde la tradicional caravana de Papá Noel recorre barrios y distritos durante toda la semana previa a Navidad. En Luján de Cuyo, en tanto, Papá Noel recibe a las familias en la plaza departamental durante tres noches consecutivas. Santa Rosa también se suma con recorridos barriales, que continuarán anunciándose en los próximos días.
Ferias, música y tradiciones en Ciudad, Godoy Cruz y Lavalle
En Godoy Cruz, la “Dulce Navidad Emprendedora” combina feria de emprendedores, música coral y una master class de panificados. La propuesta articula cultura, economía social y tradición, con actividades durante toda la jornada en la plaza departamental.
San Rafael completa el mapa con brindis comunitarios en distintos barrios. En toda la provincia, la Navidad se vive en clave de encuentro, cercanía y participación, con propuestas pensadas para disfrutar en familia y sin costo.