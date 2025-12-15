La Municipalidad de Mendoza impulsa las Fiestas con promociones bancarias en el centro

La Municipalidad de Mendoza difundió un resumen actualizado de las promociones bancarias disponibles para esta temporada, en un contexto de mayor movimiento comercial . A pocos días de Navidad y Año Nuevo , distintas entidades financieras ofrecerán beneficios especiales para compras en los comercios del centro mendocino .

La iniciativa busca impulsar un consumo afectado por la pérdida del poder adquisitivo y, al mismo tiempo, acompañar a los comercios locales , brindando alternativas para quienes planifican la compra de regalos en estas fechas. A continuación, el detalle de las promociones vigentes que acercó el municipio.

Del 20 al 24 de diciembre , pagando con Visa o Mastercard Crédito BNA .

El municipio impulsa la campaña “Comprá en las Fiestas” destinada a quienes realicen compras en los comercios del centro.

25% de reintegro

Hasta 6 cuotas sin interés

Tope: $25.000 por compra

Librerías

25% de reintegro

Hasta 6 cuotas sin interés

Tope: $10.000 por compra

Beneficio adicional: clientes que cobran haberes en BNA acceden a un 5% de descuento extra, sin tope.

Naranja X

Del 21 al 24 de diciembre, en comercios adheridos de indumentaria, jugueterías, librerías y perfumerías.

30% de descuento

Tope: $30.000 por compra

$30.000 por compra Operaciones válidas con Plan Z y Plan 5

Banco Patagonia

Todos los jueves, pagando con tarjetas Visa.

15%, 20% o 25% de descuento , según el tipo de tarjeta

, según el tipo de tarjeta 3 cuotas sin interés

Topes de reintegro: $15.000, $20.000 o $25.000

Clientes Plan Sueldo: acceden a un 5% adicional.

Banco Galicia

Lunes y martes 15, 16, 22 y 23 de diciembre.

Rubros incluidos: indumentaria, jugueterías y hogar.

Hasta 20% o 25% de ahorro , según la tarjeta

, según la tarjeta Sin tope de reintegro

Hasta 9 cuotas sin interés

“Comprá en la Ciudad”, una iniciativa del municipio

Además de las promociones bancarias, la Ciudad de Mendoza impulsa la campaña “Comprá en las Fiestas”, vigente hasta el 6 de enero, destinada a quienes realicen compras en los comercios del centro.

Quienes superen los $25.000 en compras y carguen su ticket en la plataforma “Comprá en la Ciudad” participarán del sorteo oficial. Con el acompañamiento de Andesmar, se sortearán tres paquetes turísticos nacionales:

Primer premio: viaje a Mar del Plata para dos personas, con traslado y 7 noches de alojamiento con desayuno.

viaje a para dos personas, con traslado y 7 noches de alojamiento con desayuno. Segundo premio: viaje a Carlos Paz para dos personas, con traslado y 3 noches con media pensión.

viaje a para dos personas, con traslado y 3 noches con media pensión. Tercer premio: viaje a San Rafael para dos personas, con traslado y 3 noches con desayuno.

En estas fechas, la Ciudad de Mendoza acompaña a los vecinos con beneficios pensados para aprovechar las compras, al tiempo que se fomenta el consumo local.