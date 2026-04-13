La Municipalidad de Mendoza homenajeará a Pocho Sosa y lo distinguirá como Vecino Destacado

Pocho Sosa será homenajeado en Ciudad.

Por Sitio Andino Departamentales







Por iniciativa de vecinos y vecinas, la Municipalidad de Mendoza homenajeará al reconocido artista mendocino Pocho Sosa en un acto que se realizará este sábado 18 de abril a las 12 en la plazoleta Vélez Sarsfield, ubicada en la intersección de las calles Bogado y Mitre, en la Cuarta Sección.

La propuesta, abierta a toda la comunidad, busca generar un espacio de encuentro y celebración de la identidad cultural local, poniendo en valor a figuras representativas de Mendoza.

Un reconocimiento a Pocho Sosa impulsado por vecinos El homenaje surge a partir del cariño y reconocimiento de vecinos y vecinas hacia el cantor, con el objetivo de destacar su trayectoria y aporte a la cultura mendocina. En este marco, Pocho Sosa será distinguido como Vecino Destacado de la Ciudad de Mendoza.

image Música y artistas en vivo El evento contará con la participación de la Orquesta y el Ballet municipal, además de músicos invitados que acompañarán la jornada con distintas intervenciones artísticas. Se espera una propuesta cargada de música, emoción y celebración en torno a una de las figuras más queridas del ámbito cultural local.

Cortes de tránsito en la zona Con motivo del acto y para garantizar la seguridad de los asistentes, se realizarán cortes de tránsito en calles Mitre y Dr. Moreno (entre Bogado y Videla Correa), y en Bogado (entre Mitre y Dr. Moreno), a partir de las 11.