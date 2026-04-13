13 de abril de 2026
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Sitio Andino
Pocho Sosa

La Municipalidad de Mendoza homenajeará a Pocho Sosa y lo distinguirá como Vecino Destacado

El acto será este sábado en la plazoleta Vélez Sarsfield, con música en vivo y la participación de artistas locales. Habrá cortes de tránsito en la zona.

Pocho Sosa será homenajeado en Ciudad.

Pocho Sosa será homenajeado en Ciudad.

Por Sitio Andino Departamentales

Por iniciativa de vecinos y vecinas, la Municipalidad de Mendoza homenajeará al reconocido artista mendocino Pocho Sosa en un acto que se realizará este sábado 18 de abril a las 12 en la plazoleta Vélez Sarsfield, ubicada en la intersección de las calles Bogado y Mitre, en la Cuarta Sección.

La propuesta, abierta a toda la comunidad, busca generar un espacio de encuentro y celebración de la identidad cultural local, poniendo en valor a figuras representativas de Mendoza.

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Un reconocimiento a Pocho Sosa impulsado por vecinos

El homenaje surge a partir del cariño y reconocimiento de vecinos y vecinas hacia el cantor, con el objetivo de destacar su trayectoria y aporte a la cultura mendocina. En este marco, Pocho Sosa será distinguido como Vecino Destacado de la Ciudad de Mendoza.

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Música y artistas en vivo

El evento contará con la participación de la Orquesta y el Ballet municipal, además de músicos invitados que acompañarán la jornada con distintas intervenciones artísticas. Se espera una propuesta cargada de música, emoción y celebración en torno a una de las figuras más queridas del ámbito cultural local.

Cortes de tránsito en la zona

Con motivo del acto y para garantizar la seguridad de los asistentes, se realizarán cortes de tránsito en calles Mitre y Dr. Moreno (entre Bogado y Videla Correa), y en Bogado (entre Mitre y Dr. Moreno), a partir de las 11.

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