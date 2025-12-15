15 de diciembre de 2025
El evento reunió a familias y vecinos

General Alvear vivió una noche especial con el encendido del pinito y un concierto navideño

El evento de Navidad reunió a familias y vecinos de General Alvear, con la participación de la Orquesta Alas del Viento, que interpretó Jingle Bell Rock.

Por Sitio Andino Departamentales

Se realizó el encendido del tradicional pinito de Navidad en la plaza Carlos María de Alvear del departamento de General Alvear, una propuesta que convocó a vecinos y familias para compartir un momento de encuentro y celebración en el inicio de las fiestas.

La actividad contó con la participación de la Orquesta Alas del Viento, integrada por alrededor de 40 músicos, quienes interpretaron Jingle Bell Rock, una pieza especialmente preparada para la ocasión. La ejecución musical acompañó el momento del encendido, generando un clima festivo entre los presentes.

Emilce Jachoczuk explicó que la presentación fue pensada especialmente para acompañar el espíritu de la Navidad y destacó el trabajo previo realizado por la orquesta. “Estas expresiones artísticas llevan mucho tiempo de preparación, pero estamos muy contentos con el resultado. Fue una interpretación pensada para este momento tan significativo para la comunidad”, expresó.

Además, remarcó el valor simbólico del encuentro y lo definió como una oportunidad para agradecer. “Muchas veces nos acordamos de pedir, pero no tanto de agradecer. Este es un momento para dar gracias por todo lo bueno vivido durante el año, como orquesta, como escuela y como comunidad”, señaló.

El encendido del pinito forma parte de una planificación integral que contempla la ornamentación navideña en distintos puntos del departamento. La propuesta incluye la plaza central, avenidas principales y accesos a la ciudad, con decoraciones alusivas a la Navidad, con el objetivo de acompañar estas fechas y reforzar el espíritu festivo en toda la comunidad alvearense.

