Noviembre en rojo para la industria metalúrgica: cayó la actividad y el empleo sigue en baja

La industria metalúrgica no logra revertir la tendencia negativa y volvió a mostrar números en rojo durante noviembre. El sector registró una caída interanual del 4,2% . En la comparación mensual, si bien la baja fue más leve, el nivel de actividad volvió a descender 0,5% en relación con octubre , confirmando la continuidad del escenario contractivo.

En este contexto, la utilización de la capacidad instalada se ubicó en 44,4% , lo que representa una reducción de 6,1 puntos porcentuales interanuales . El registro se encuentra entre los más bajos de la serie histórica, de acuerdo con el informe elaborado por el Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina.

El deterioro también se refleja en el mercado laboral. El empleo metalúrgico mostró una caída interanual del 3,3% , mientras que en la comparación mensual el retroceso fue del 0,4% .

A nivel sectorial, la mayoría del entramado metalúrgico continúa en retroceso. Los segmentos vinculados al Consumo Final (-8,3%) , Automotriz (-5,8%) y Construcción (-6,3%) fueron los más afectados durante noviembre.

En el análisis por provincias, Buenos Aires presentó el resultado más desfavorable entre las principales jurisdicciones metalúrgicas, con una contracción del 5,6% interanual. Córdoba replicó ese desempeño negativo, también con una baja del 5,6%, profundizando la pérdida de dinamismo del sector.

Por su parte, Santa Fe (-1,5%) registró una caída interanual más moderada que en octubre, aunque se mantiene en terreno negativo tras el mejor desempeño observado en la primera mitad del año. Entre Ríos (-1,5%), que había mostrado una variación positiva el mes anterior, volvió a valores negativos.

En Mendoza (-1,8%), si bien el descenso resultó más moderado que en meses previos, el nivel de actividad continúa por debajo del registrado un año atrás, lo que evidencia que la recuperación aún no se consolida en la provincia.

Al respecto, el presidente de ADIMRA, Elio Del Re, advirtió que “el balance de noviembre confirma la persistencia de un escenario recesivo y frágil, caracterizado por caídas interanuales generalizadas, bajos niveles de utilización de la capacidad instalada e importaciones en ascenso, sin indicios concretos de una mejora sostenida en el corto plazo”/ Noticias Argentinas