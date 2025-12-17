Supermercado lanza promociones nocturnas con rebajas de hasta 50% en múltiples rubros Foto: pixabay

Por Sitio Andino Economía







Una reconocida cadena de supermercados pone en marcha promociones especiales la noche del jueves 18 de diciembre. Durante esa jornada, habrá descuentos de hasta el 50% en una amplia variedad de rubros, como indumentaria, juguetería, tecnología, electrónica, decoración navideña, artículos de camping, entre otros.

Se trata de Coto, la popular cadena que en la provincia de Mendoza cuenta con una sucursal ubicada a metros del Parque Central, sobre calle Perú. La iniciativa, denominada “Noches Mágicas”, tiene como objetivo que los consumidores puedan adelantar sus compras navideñas con descuentos, promociones especiales y opciones de financiación.

El horario de compra para el jueves 18 de diciembre será de 19 a 00 horas.

supermercado1 El horario nocturno para la provincia de Mendoza será de 19 a 00 horas. Qué descuentos y promociones habrá en el supermercado Coto Algunas de las promociones disponibles de manera presencial en la sucursal serán:

2x1 en soportes de TV, auriculares, herramientas manuales y reposeras de playa.

en soportes de TV, auriculares, herramientas manuales y reposeras de playa. 2x1 y hasta 6 cuotas sin interés en parlantes.

y hasta en parlantes. Hasta 50% de descuento y 12 cuotas sin interés en herramientas eléctricas y cubiertas para autos.

y en herramientas eléctricas y cubiertas para autos. Hasta 50% off y 6 cuotas sin interés en freidoras, rodados infantiles y decoración navideña.

y en freidoras, rodados infantiles y decoración navideña. Hasta 50% off y 3 cuotas sin interés en pavas eléctricas, pochocleras, secadores de pelo y juguetes.

y en pavas eléctricas, pochocleras, secadores de pelo y juguetes. Hasta 50% off en un solo pago en ventilación, indumentaria, ojotas, cubrecamas, artículos de camping e inflables. Además, el supermercado ofrece promociones destacadas en electrodomésticos esenciales para el hogar, como heladeras (45% de descuento y 12 cuotas sin interés), aires acondicionados (hasta 40% off en un pago o 20% off en 12 cuotas) y smart TV (hasta 20% de descuento y 12 cuotas sin interés), entre otros productos.