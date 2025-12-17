José Antonio Kast y Javier Milei: ¿Qué dicen los medios chilenos de la primera visita?

El primer cruce de la Cordillera de José Antonio Kast para visitar a Javier Milei , a menos de 48 horas de su victoria electoral , generó un abanico de reacciones en la esfera política y mediática chilena .

El viaje a Buenos Aires para reunirse con el presidente argentino fue interpretado, por El Mostrador , como una ofensiva previsible y una apuesta por el impacto inmediato que deliberadamente rompió con la tradición de cautela diplomática del país.

El debut de José Antonio Kast combinó gestos de profundo alineamiento ideológico y definiciones contundentes en política exterior . El momento cumbre de la visita fue la fotografía en la Casa Rosada junto a Milei y su icónica motosierra , un símbolo de los “ajustes” del liberalismo radical argentino . La imagen fue ampliamente difundida, reforzando la tesis de una sintonía política y cultural .

Tanto El Mostrador como BioBioChile aseguraron que el Presidente electo subrayó la trascendencia del encuentro . Kast declaró que la relación entre Argentina y Chile será “muy buena [...] como nunca antes” . El Mandatario electo explicó que su gira inicial busca “ver cómo llevar a Chile buenos ejemplos” .

El tono distendido del encuentro fue resaltado por ADN Radio, que detalló una broma del líder republicano dirigida a Karina Milei, hermana del mandatario argentino y secretaria general de la Presidencia, donde incluso se hizo mención a la motosierra, provocando risas entre los presentes.

La prensa también recogió los anuncios concretos de la agenda bilateral. La Presidencia argentina informó que, a partir de marzo, se establecerá una hoja de ruta para la cooperación conjunta en “seguridad regional y fronteriza y lucha contra el crimen organizado transnacional”.

Desde el Partido Republicano, el diputado Stephan Schubert, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, defendió el viaje en una entrevista destacada por El Mostrador. Schubert sostuvo que la señal era “muy importante” para mejorar la relación bilateral tras los “desencuentros entre Boric y Milei”. A su juicio, la cooperación es vital para abordar el tráfico irregular de mercancías y los problemas de la frontera porosa en varias zonas.

Además, el diputado argumentó que una mejor relación abriría oportunidades económicas, como la posibilidad de que Argentina utilice los puertos chilenos para exportar hacia Oriente, lo que implicaría un aumento de carga para Chile.

4 José Antonio Kast llega a la Casa Rosada para entrevistarse con Javier Milei

Alertas ante un posible quiebre diplomático

Pese a los mensajes de cooperación, el sector opositor saliente y analistas expresaron en los medios su preocupación por un quiebre en la política exterior chilena.

El Mostrador citó al exministro Giorgio Jackson, quien calificó el acercamiento a Milei como un “error táctico al segundo día”. Según Jackson, el gesto desvía la atención del anunciado “Gobierno de emergencia” y reintroduce a Chile en la “guerra cultural de la red ultraconservadora global”. Jackson también marcó la asimetría económica, señalando que “Chile tiene 3,4% de inflación anual, Argentina más del 30%”, sugiriendo que Chile no necesita “lecciones desde Argentina”.

En la misma línea, el historiador y académico de Idea-Usach, Pablo Lacoste, recogido por El Mostrador, advirtió contra la “importación mecánica de recetas” argentinas, ya que la situación chilena es distinta. Lacoste fue gráfico en su advertencia: sería “brutal meter un recorte de 6 mil millones de dólares en un país que tiene una inflación del 3%”.

Las críticas diplomáticas más duras vinieron del diputado Jorge Brito (Frente Amplio), quien acusó a Kast de poner en riesgo la política exterior “históricamente estable” de Chile y de adelantarse a “jugadas que son estratégicas”. Brito cuestionó la intención de construir un eje Buenos Aires-Santiago, recordando que Argentina ha incrementado su hostilidad hacia Chile en los últimos años.

El parlamentario, miembro de la Comisión de Defensa Nacional, fue enfático en El Mostrador al llamar a actuar “con altura de miras” y reconocer que “Chile es mucho más responsable” en su conducta exterior.

Maduro, Estados Unidos y el respaldo occidental

La ofensiva internacional de Kast, monitoreada por los medios, incluyó definiciones de política exterior de alto impacto, como su postura ante el régimen venezolano. Desde Argentina, el Mandatario electo reiteró, según reportó El Mostrador, su abierto respaldo a una eventual intervención de Estados Unidos para terminar con lo que llamó una “narcodictadura”.

La visita también coincidió con un cruce diplomático con el presidente colombiano Gustavo Petro, quien volvió a calificar a Kast de “nazi” y “fascista”. El diputado Schubert respondió inmediatamente, señalando en El Mostrador que las palabras de Petro constituyen una “falta de respeto también al electorado chileno” que se manifestó democráticamente.

En contraste con las críticas latinoamericanas, El Mostrador destacó el apoyo institucional occidental. La Unión Europea felicitó formalmente a Kast, reafirmando que su relación se basa en un “compromiso compartido con la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho”. El respaldo más explícito provino del equipo de la administración Trump, con el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, celebrando en un mensaje recogido por El Mostrador que Chile, “al igual que Argentina bajo la presidencia de Javier Milei, ha rechazado rotundamente los fracasos del comunismo”.

El factor económico y un posible “triministro”

Finalmente, El Mostrador y ADN Radio enfocan la reunión de Kast con el corazón del equipo argentino, donde estuvo el economista chileno-argentino José Luis Daza. Daza, clave en las políticas de desregulación de Milei, es uno de los nombres que suenan, según reportes de prensa, para asumir el rol de “triministro” de Economía, Energía y Minería en Chile.

Los medios chilenos coincidieron en que Kast instaló a Chile en el centro del debate global antes de asumir, demostrando que su política exterior será de “alto simbolismo” y definiciones duras, lo que, para muchos, marca un punto de inflexión respecto de los equilibrios diplomáticos mantenidos por décadas.