Nación ya proyecta la entrada en operación de PSJ Cobre Mendocino

El secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, expuso en la CESCO Week 2026, en Chile.

La exposición del secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero , en Chile dejó una definición clave para Mendoza: el proyecto PSJ Cobre Mendocino ya aparece en la hoja de ruta naciona l con una proyección concreta de inicio de operaciones.

Durante su participación en la CESCO Week 2026 , uno de los principales eventos mineros de la región, el funcionario planteó que Argentina podría comenzar a producir cobre hacia el final de la década , con varios proyectos en marcha. Entre ellos, mencionó explícitamente a PSJ como uno de los desarrollos que podrían estar en operación para 2029.

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La inclusión de PSJ Cobre Mendocino en ese esquema no es menor. Se trata del proyecto metalífero más avanzado de Mendoza , que ya cuenta con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobada para iniciar la etapa de exploración.

Ubicado en Uspallata, en el departamento de Las Heras, el emprendimiento viene ganando protagonismo en el nuevo mapa minero argentino, en un contexto donde el país busca posicionarse como productor de cobre .

La proyección planteada por Nación marca un horizonte claro: si se cumplen los plazos de inversión, exploración y desarrollo, PSJ podría convertirse en uno de los primeros proyectos en producir cobre en Mendoza.

El cobre, eje del crecimiento minero

En su exposición, Lucero remarcó que Argentina atraviesa una oportunidad histórica para desarrollar su potencial cuprífero, en un escenario global donde la demanda crece de la mano de la transición energética.

El funcionario sostuvo que hoy el país no produce cobre, pero que esa situación podría revertirse en los próximos años con la puesta en marcha de proyectos en distintas provincias.

En ese esquema, Mendoza busca consolidarse con PSJ Cobre Mendocino como punta de lanza, en paralelo con iniciativas en San Juan que también avanzan en etapas más maduras.

De la exploración a la producción

El paso hacia la operación para la etapa exploratoria es uno de los desafíos centrales para cualquier proyecto minero. En el caso de PSJ, la aprobación de la DIA permitió destrabar una etapa clave, luego de años de parálisis de la actividad metalífera en la provincia.

A partir de allí, el proyecto deberá avanzar en estudios económicos y la búsqueda de financiamiento para la construcción de la mina y su posterior desarrollo. Cabe aclarar que la empresa solicito el RIGI.

Precisamente, la mención de Nación en un foro internacional como la CESCO Week también funciona como señal hacia los inversores.