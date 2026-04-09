9 de abril de 2026
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Javier Milei

Javier Milei defendió su plan económico, cargó contra la prensa y respaldó a funcionarios por los créditos del Banco Nación

El Presidente habló en la TV Pública, destacó logros económicos y apuntó contra periodistas y opositores en medio de nuevas polémicas. Qué dijo de los créditos a funcionarios.

El Jefe de Estado brindó una extensa entrevista a la TV Pública (Imagen de archivo)

El Jefe de Estado brindó una extensa entrevista a la TV Pública (Imagen de archivo)

Foto: NA
Por Sitio Andino Política

El presidente Javier Milei brindó una extensa entrevista en la TV Pública en la que defendió el rumbo económico de su gobierno, respaldó a funcionarios cuestionados y lanzó duras críticas contra el periodismo, en un contexto atravesado por polémicas políticas y denuncias contra su gestión.

El mandatario buscó reforzar los principales ejes de su mandato, en especial el equilibrio fiscal y la política monetaria, mientras crecen las repercusiones por el escándalo de los créditos del Banco Nación y la denuncia contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

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Javier Milei defendió el rumbo económico y destacó logros

Durante la entrevista, el Presidente aseguró que “el logro más importante es haber evitado una hiperinflación”, y ratificó que el programa económico se mantiene firme pese al contexto internacional.

“La tasa de inflación va a empezar a caer”, sostuvo, y remarcó que la Argentina logró resistir el impacto de la suba del petróleo en medio de conflictos globales.

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Además, afirmó que la economía creció un 11% desde el inicio de su gestión y rechazó las críticas sobre una supuesta recesión: “El consumo está en máximos históricos”.

En esa línea, insistió en que no modificará el rumbo fiscal: “La motosierra sigue encendida. No voy a resignar el equilibrio fiscal”, enfatizó.

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Duras críticas de Javier Milei a periodistas y medios

Uno de los puntos más polémicos de la entrevista fue el ataque directo a la prensa. Milei aseguró que “el 95% de los periodistas son delincuentes” y acusó a los medios de operar contra su gobierno. “Estamos sufriendo un embate mediático”, afirmó, y vinculó esas críticas con la decisión oficial de recortar la pauta publicitaria.

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El mandatario también sostuvo que “la gente es manipulada y engañada por las mentiras que construye la prensa” y planteó que existen intereses políticos y económicos detrás de las coberturas negativas.

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Incluso, sugirió que podrían aparecer nuevos casos de financiamiento externo a medios. “Ahora se conoce el tema de Rusia y probablemente después se conozcan temas de Venezuela o Irán”, advirtió.

Defensa de Milei a funcionarios por los créditos del Banco Nación

Milei también se refirió al escándalo por los créditos hipotecarios otorgados a funcionarios y legisladores oficialistas, y rechazó las críticas de plano. “Hay mucha ignorancia y mala intención”, afirmó, y defendió la legalidad de las operaciones.

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El Presidente argumentó que los préstamos se otorgaron a tasas de mercado y cuestionó la polémica: “Si un funcionario toma un crédito, ¿eso mató a alguien o violó la libertad? No”, sostuvo. Además, explicó el funcionamiento del sistema bancario y el análisis crediticio, y consideró que no hubo irregularidades en las adjudicaciones.

Nuevas críticas de Javier Milei a la oposición y advertencias políticas

En otro tramo, Milei apuntó contra sectores políticos y económicos, y denunció intentos de desestabilización. “No vamos a ceder a delincuentes ni a fuerzas extranjeras que quieren voltear al Gobierno”, advirtió.

También cuestionó a economistas críticos de su gestión y defendió el enfoque monetario: “La inflación es un robo y no voy a convalidar políticas que impliquen engañar a la gente”.

En ese marco, el Presidente ratificó que mantendrá el ajuste fiscal y las reformas estructurales, pese a las tensiones políticas y mediáticas.

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