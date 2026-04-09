Javier Milei defendió su plan económico, cargó contra la prensa y respaldó a funcionarios por los créditos del Banco Nación

El Jefe de Estado brindó una extensa entrevista a la TV Pública (Imagen de archivo)

El presidente Javier Milei brindó una extensa entrevista en la TV Pública en la que defendió el rumbo económico de su gobierno, respaldó a funcionarios cuestionados y lanzó duras críticas contra el periodismo , en un contexto atravesado por polémicas políticas y denuncias contra su gestión.

El mandatario buscó reforzar los principales ejes de su mandato , en especial el equilibrio fiscal y la política monetaria, mientras crecen las repercusiones por el escándalo de los créditos del Banco Nación y la denuncia contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni .

Golpe a las universidades: caída histórica del presupuesto y sueldos en retroceso

Manuel Adorni, en la mira judicial: qué dijo el Gobierno sobre su continuidad

Durante la entrevista, el Presidente aseguró que “el logro más importante es haber evitado una hiperinflación” , y ratificó que el programa económico se mantiene firme pese al contexto internacional.

“La tasa de inflación va a empezar a caer” , sostuvo, y remarcó que la Argentina logró resistir el impacto de la suba del petróleo en medio de conflictos globales.

Embed El Presidente @JMilei se refirió a los indicadores del segundo trimestre y sostuvo que "la tasa de inflación va a empezar a caer"



Mirá la entrevista completa en https://t.co/fnEKkuadQ9 con @tonyaracre y @rcas1#EconomistasEnTVP pic.twitter.com/voq9YTmik8 — TVP (@TV_Publica) April 9, 2026

Además, afirmó que la economía creció un 11% desde el inicio de su gestión y rechazó las críticas sobre una supuesta recesión: “El consumo está en máximos históricos”.

En esa línea, insistió en que no modificará el rumbo fiscal: “La motosierra sigue encendida. No voy a resignar el equilibrio fiscal”, enfatizó.

Embed "La motosierra sigue encendida" @JMilei habló sobre los ejes de su gobierno y reafirmó las medidas tomadas durante su mandato.



Mirá la entrevista completa al Presidente en https://t.co/fnEKkuadQ9 con @tonyaracre y @rcas1#EconomistasEnTVP pic.twitter.com/SxcRu0pHsd — TVP (@TV_Publica) April 9, 2026

Duras críticas de Javier Milei a periodistas y medios

Uno de los puntos más polémicos de la entrevista fue el ataque directo a la prensa. Milei aseguró que “el 95% de los periodistas son delincuentes” y acusó a los medios de operar contra su gobierno. “Estamos sufriendo un embate mediático”, afirmó, y vinculó esas críticas con la decisión oficial de recortar la pauta publicitaria.

Embed Presidente de la Nación, Javier Milei, en la TVP, sobre las plumas envenenadas de los operadores que quieren dañar al Gobierno: “Mucha gente de la política es una basura. Muchos de los periodistas son peores todavía”. pic.twitter.com/VugWy9oUwI — Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) April 9, 2026

El mandatario también sostuvo que “la gente es manipulada y engañada por las mentiras que construye la prensa” y planteó que existen intereses políticos y económicos detrás de las coberturas negativas.

Incluso, sugirió que podrían aparecer nuevos casos de financiamiento externo a medios. “Ahora se conoce el tema de Rusia y probablemente después se conozcan temas de Venezuela o Irán”, advirtió.

Defensa de Milei a funcionarios por los créditos del Banco Nación

Milei también se refirió al escándalo por los créditos hipotecarios otorgados a funcionarios y legisladores oficialistas, y rechazó las críticas de plano. “Hay mucha ignorancia y mala intención”, afirmó, y defendió la legalidad de las operaciones.

Embed El Presidente de la Nación sostuvo que "Si hay algo que promueve la movilidad social es el crédito".



Mirá la entrevista completa a @JMilei en https://t.co/fnEKkuaLFH con @tonyaracre y @rcas1#EconomistasEnTVP pic.twitter.com/SrlyWFgeCk — TVP (@TV_Publica) April 9, 2026

El Presidente argumentó que los préstamos se otorgaron a tasas de mercado y cuestionó la polémica: “Si un funcionario toma un crédito, ¿eso mató a alguien o violó la libertad? No”, sostuvo. Además, explicó el funcionamiento del sistema bancario y el análisis crediticio, y consideró que no hubo irregularidades en las adjudicaciones.

Nuevas críticas de Javier Milei a la oposición y advertencias políticas

En otro tramo, Milei apuntó contra sectores políticos y económicos, y denunció intentos de desestabilización. “No vamos a ceder a delincuentes ni a fuerzas extranjeras que quieren voltear al Gobierno”, advirtió.

También cuestionó a economistas críticos de su gestión y defendió el enfoque monetario: “La inflación es un robo y no voy a convalidar políticas que impliquen engañar a la gente”.

En ese marco, el Presidente ratificó que mantendrá el ajuste fiscal y las reformas estructurales, pese a las tensiones políticas y mediáticas.