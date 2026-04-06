7 de abril de 2026
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Sitio Andino
Manuel Adorni

Javier Milei respaldó a Manuel Adorni en reunión de Gabinete y ordenó retomar la agenda de gestión

El Presidente delegó la coordinación en el jefe de Gabinete y pidió centralizar decisiones. Buscan dejar atrás semanas marcadas por polémicas.

El Jefe de Estado encabezó una nueva reunión de Gabinete.

El Jefe de Estado encabezó una nueva reunión de Gabinete.

Foto: Oficina del Presidente de la República Argentina
Por Sitio Andino Política

El presidente Javier Milei encabezó una reunión de Gabinete en la Casa Rosada en la que volvió a respaldar públicamente a Manuel Adorni y les pidió a sus ministros retomar la agenda de gestión tras semanas atravesadas por conflictos políticos y judiciales.

El encuentro se desarrolló este mediodía en el Salón Eva Perón y se extendió por más de dos horas. El mandatario participó del primer tramo, donde expuso sobre la coyuntura política y económica, y luego delegó la coordinación en el jefe de Gabinete, en una señal interna de fortalecimiento.

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Manuel Adorni volvió a participar de la reunión de Gabinete ampliada.

Respaldo mileísta a Manuel Adorni y cambio en la dinámica interna

En medio de cuestionamientos por la causa judicial que involucra al funcionario, Milei dio una nueva muestra de respaldo y ordenó centralizar la gestión en Adorni. Según trascendió, el Presidente les indicó a sus ministros que “todos los temas de gestión” deben canalizarse a través del jefe de Gabinete, marcándolo como el principal articulador del Gobierno.

Ya a cargo del encuentro, Adorni tomó la palabra y pidió a los funcionarios cumplir con los objetivos fijados y reordenar la gestión, con foco en volver a instalar la agenda oficial.

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Dentro de ese esquema, el Gobierno busca retomar la meta de enviar diez proyectos de ley por mes al Congreso, un objetivo planteado por Milei en la apertura de sesiones ordinarias.

En esa línea, el jefe de Gabinete inició una serie de reuniones individuales con ministros y equipos técnicos, con el objetivo de revisar la planificación de cada área y proyectar medidas para el período 2026-2027. El cronograma comenzó este lunes con el área de Seguridad y continuará en los próximos días con Salud y Defensa.

Las causas que incomodan al Gobierno

La reunión se dio luego de semanas complejas para el oficialismo, atravesadas por investigaciones judiciales y cuestionamientos públicos que impactaron en la agenda del Gobierno.

Entre los temas que generaron ruido interno aparecen la causa que investiga el patrimonio de Adorni y otras polémicas vinculadas a decisiones administrativas, lo que, según admiten en Casa Rosada, dificultó sostener la iniciativa política.

En paralelo, la situación judicial del jefe de Gabinete sigue avanzando en Tribunales. Este miércoles está prevista la declaración de la escribana involucrada en operaciones bajo investigación, mientras que el oficialismo insiste en que “todo está en regla” y que el tema será resuelto por la Justicia.

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