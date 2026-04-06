Javier Milei respaldó a Manuel Adorni en reunión de Gabinete y ordenó retomar la agenda de gestión

El presidente Javier Milei encabezó una reunión de Gabinete en la Casa Rosada en la que volvió a respaldar públicamente a Manuel Adorni y les pidió a sus ministros retomar la agenda de gestión tras semanas atravesadas por conflictos políticos y judiciales .

El encuentro se desarrolló este mediodía en el Salón Eva Perón y se extendió por más de dos horas. El mandatario participó del primer tramo, donde expuso sobre la coyuntura política y económica , y luego delegó la coordinación en el jefe de Gabinete , en una señal interna de fortalecimiento.

La Casa Rosada reactiva el Congreso en un contexto de escándalos y dificultades económicas

En medio de cuestionamientos por la causa judicial que involucra al funcionario, Milei dio una nueva muestra de respaldo y ordenó centralizar la gestión en Adorni . Según trascendió, el Presidente les indicó a sus ministros que “todos los temas de gestión” deben canalizarse a través del jefe de Gabinete , marcándolo como el principal articulador del Gobierno.

La decisión fue interpretada dentro del oficialismo como un gesto de empoderamiento , en un contexto en el que la Casa Rosada busca recuperar control político y comunicacional .

Ya a cargo del encuentro, Adorni tomó la palabra y pidió a los funcionarios cumplir con los objetivos fijados y reordenar la gestión, con foco en volver a instalar la agenda oficial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/2041201955951833117&partner=&hide_thread=false El Presidente Javier Milei encabezó una reunión de Gabinete en Casa Rosada.



Participaron el Ministro de Economía, Luis Caputo; el Ministro de Salud, Mario Lugones; el Ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; la Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el Ministro de… pic.twitter.com/equUIn0TRZ — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) April 6, 2026

Dentro de ese esquema, el Gobierno busca retomar la meta de enviar diez proyectos de ley por mes al Congreso, un objetivo planteado por Milei en la apertura de sesiones ordinarias.

En esa línea, el jefe de Gabinete inició una serie de reuniones individuales con ministros y equipos técnicos, con el objetivo de revisar la planificación de cada área y proyectar medidas para el período 2026-2027. El cronograma comenzó este lunes con el área de Seguridad y continuará en los próximos días con Salud y Defensa.

Las causas que incomodan al Gobierno

La reunión se dio luego de semanas complejas para el oficialismo, atravesadas por investigaciones judiciales y cuestionamientos públicos que impactaron en la agenda del Gobierno.

Entre los temas que generaron ruido interno aparecen la causa que investiga el patrimonio de Adorni y otras polémicas vinculadas a decisiones administrativas, lo que, según admiten en Casa Rosada, dificultó sostener la iniciativa política.

En paralelo, la situación judicial del jefe de Gabinete sigue avanzando en Tribunales. Este miércoles está prevista la declaración de la escribana involucrada en operaciones bajo investigación, mientras que el oficialismo insiste en que “todo está en regla” y que el tema será resuelto por la Justicia.