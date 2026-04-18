18 de abril de 2026
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Salarios vs inflación en Argentina: llevan cuatro meses perdiendo

El índice de salarios creció 2,4% en febrero, pero quedó nuevamente por debajo de una inflación del 2,9%.

Salarios vs inflación en Argentina: llevan cuatro meses perdiendo

Salarios vs inflación en Argentina: llevan cuatro meses perdiendo

Por Sitio Andino Economía

Por cuarto mes consecutivo, los salarios en Argentina no lograron superar a la inflación. En febrero, el índice salarial creció un 2,4%, pero quedó por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que avanzó un 2,9% en el mismo período, según datos del INDEC difundidos este jueves.

La dinámica se repite desde noviembre: en enero, los salarios habían subido 2,5% frente a una inflación también del 2,9%. La última vez que los ingresos lograron superar al alza de precios fue en octubre de 2025, cuando la inflación fue del 2,3% y el índice de salarios creció 2,5%.

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Salarios vs inflación: el sector informal fue el único que ganó

Al desglosar por sectores, el panorama es aún más desigual. El sector privado no registrado fue el único que le ganó a la inflación en febrero, con una suba del 4,6%, quedando 1,7 puntos porcentuales por encima del IPC.

En el otro extremo, el sector registrado —que agrupa a trabajadores públicos y privados en blanco— anotó su sexto mes consecutivo de caída real, con un aumento del 1,8%. El privado registrado subió apenas 1,6%, mientras que el público lo hizo un 2,3%, ambos por debajo de la inflación.

En términos interanuales, el privado registrado acumuló una suba del 27,6%; el público registrado, del 27,4%; y el privado no registrado, del 75,1%.

¿Hay margen para recuperar en el segundo semestre?

A pesar del panorama adverso, algunos economistas ven señales de mejora hacia adelante. Iván Cachanosky, economista jefe de Libertad y Progreso, sostuvo que los niveles de inflación "comenzarían a ceder a partir de abril", lo que abriría la posibilidad de que los salarios recuperen terreno en la segunda mitad del año. Incluso proyectó que podría haber meses con una inflación que "empiece con uno", lo que daría mayor respiro a la evolución del salario real.

Por lo pronto, el acumulado del primer bimestre del año muestra una suba salarial del 5%, en un contexto en el que los trabajadores formales siguen siendo los más afectados por la erosión del poder de compra.

La inflación en Argentina superó los tres puntos en marzo

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este martes los valores del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondientes al mes de marzo. Usualmente, marzo tiene valores altos y este año no fue la excepción. La inflación se ubicó en 3,4%, debido a factores estacionales como el comienzo de clases y también influyó la variación del petróleo a nivel mundial.

La última vez que el IPC superó los tres puntos fue en marzo del año pasado, cuando se acercó al 4%. En esa ocasión se registró una inflación de 3,7%. Además, el mes pasado la variación acumulada fue de 9,4%, mientras que la interanual de 32,6%, según el estudio del Indec.

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