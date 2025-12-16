Condenaron a los presos que torturaron y mataron a un joven de 20 años en el penal de Almafuerte

La condena se dictó este martes en el marco de un juicio abreviado

Los dos presos que torturaron y asesinaron a un joven de 20 años en el penal de Almafuerte fueron condenados a 8 y 9 años de prisión. El crimen ocurrió el 8 de marzo de este año, en la celda 532 del sector A1 , donde la víctima, Darío Alexander Rodríguez Carmona , fue sometida al método carcelario conocido como "hornito" .

La condena se dictó este martes en el marco de un juicio abreviado , encabezado por la jueza penal María Cristina Pietrasanta . En ese contexto, Michael Samir Cañete Tello (21) recibió una pena de 9 años de prisión , mientras que Matías Ezequiel Jesús Araya (19) fue condenado a 8 años de cárcel , sanción que fue unificada con una condena anterior , por lo que deberá cumplir 9 años de prisión en total , al ser considerado reincidente .

Durante la audiencia, los acusados se declararon culpables de la muerte del interno Darío Alexander Rodríguez Carmona . Las penas acordadas fueron convalidadas por la fiscal de Homicidios, Florencia Díaz Peralta , y por las defensas.

Cabe recordar que ambos imputados permanecían en prisión preventiva , medida dispuesta oportunamente por la jueza Natacha Cabezas , quien además avaló la investigación llevada adelante por la fiscalía .

Cómo ocurrió el escalofriante crimen en Almafuerte

El caso se remite al pasado 8 de marzo. Mientras la provincia entera tenía los ojos puestos en la Fiesta Nacional de la Vendimia, en la cárcel Almafuerte se originaba un homicidio sumamente violento y con detalles, realmente, espeluznantes.

La víctima fue Rodríguez Carmona, un joven que meses atrás había sido detenido en el marco de una investigación por salideras bancarias. El acusado era señalado por al menos dos robos en los que abundaban pruebas en su contra.

Ahora bien, ese 8 de marzo se transformó en víctima. Según consta en la reconstrucción de los hechos, cerca de las 21 Rodríguez Carmona estaba en la celda 532 del sector A1 del penal junto a los dos imputados y otros internos.

Al parecer con la idea de un método de tortura llamado “hornito”, lo que algunos reclusos toman como un “juego” en la jerga carcelaria, Cañete Tello y Araya comenzaron a maltratar a la víctima.

"Este no está sufriendo"

Primero lo golpearon, luego lo ataron y después lo envolvieron en sábanas y frazadas. Acto seguido le pusieron colchones encima, como así también en sus costados. No conformes con esto, después lo metieron debajo de una cama y allí lo tuvieron durante 40 minutos.

A través de testigos, en la causa consta que los ahora acusados se reían y burlaban del damnificado. “Este no está sufriendo”, decía Cañete Tello, por lo que luego comenzó a tirarse encima del cuerpo desde la cucheta. Lo mismo hizo Araya.

La víctima gritaba y pedía a Dios que lo ayudara, mientras los torturadores se burlaban y le decían “que no metiera a Dios en esto”. Los maltratos se extendieron durante varios minutos más, hasta que Rodríguez Carmona falleció, producto de una asfixia.