Condenaron a 23 años de cárcel a dos hombres por el brutal homicidio de un jubilado en Godoy Cruz

Luego de poco más de un año de investigación, el homicidio del jubilado Juan Antonio García Sepúlveda (77) , ocurrido en su vivienda de Godoy Cruz , tuvo un cierre judicial contundente con dos condenas firmes . Este martes, el juez Agustín Chacón condenó a 23 años y seis meses de cárcel a Martín Rolando Exequiel López Álvarez y Lucas Leonel Díaz Pérez .

En el marco de un juicio abreviado , ambos imputados se declararon culpables de cometer el crimen contra Sepúlveda. La pena fue acordada previamente entre las defensas y el fiscal Gustavo Pirrello , en lo que constituyó su primera intervención como Jefe de Fiscales , tras haber sido designado recientemente como Fiscal de Cámara Penal .

Las partes resolvieron que la condena se encuadrara en el delito de homicidio en ocasión de robo , ya que la víctima fue asesinada durante un asalto ocurrido el 18 de agosto de 2024 en su domicilio del barrio Esperanza III , en el departamento de Godoy Cruz.

El crimen de Sepúlveda se inscribió en un contexto de extrema violencia en el Gran Mendoza . Entre el sábado 17 y el domingo 18 de agosto de 2024 , se registraron cinco homicidios en apenas 34 horas , convirtiendo a ese fin de semana en uno de los más trágicos del año para la provincia de Mendoza.

Aquel domingo por la mañana se conoció el caso de Sepúlveda, quien fue hallado atado de pies y manos en el baño de su vivienda.

Lunes 26 de Mayo de 2025, homicidio comerciante en Godoy Cruz, científica, criminalística, policía de mendoza El crimen de Sepúlveda se inscribió en un contexto de extrema violencia en el Gran Mendoza - Imagen Ilustrativa Foto: Cristian Lozano

Desde el inicio de la investigación, los pesquisas barajaron dos hipótesis: un robo o una disputa familiar vinculada a la propiedad. Con el avance de la causa, finalmente el hecho quedó definitivamente encuadrado como un homicidio en ocasión de robo.

Cómo cayeron los acusados del homicidio en Godoy Cruz

Los dos acusados fueron atrapados tras un allanamiento en el barrio Campo Papa de Godoy Cruz. El fiscal Gustavo Pirrello había solicitado la captura de ambos luego de recibir una serie de pruebas que los incriminó directamente con el homicidio.

Según fuentes judiciales, ambos acusados quedaron filmados por una cámara de seguridad cuando escapaban de la casa de García con un carro de supermercado en el que trasladaban un televisor y objetos robados de la vivienda.

Con ese material, policías de investigaciones lograron identificar a ambos sospechosos y como los dos tenían antecedentes penales, cotejaron sus datos con las huellas encontradas por Policía Científica en la escena del hecho.

detenidos homicidio Juan Antonio García Sepúlveda.jpg Según fuentes judiciales, ambos acusados quedaron filmados por una cámara de seguridad cuando escapaban de la casa

Allí hubo match positivo con al menos uno de los delincuentes, confirmaron los pesquisas. De esta forma, ese individuo ya fue ubicado en la escena del crimen y quedó sumamente comprometido con el caso. Estos datos, sumados a otros indicios que consiguieron los sabuesos de investigadores, alcanzó para que el fiscal pidiera la captura de ambos.

De esta forma, la justicia también confirmó el robo como móvil del homicidio. Se cree que ambos acusados irrumpieron en la vivienda, ataron y amordazaron al jubilado para sustraer objetos de valor. El hombre falleció sin recibir asistencia.