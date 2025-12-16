El "palo" de Cornejo a la oposición para justificar la alianza con el PRO en Mendoza

Cornejo y Allasino volvieron a compartir un acto institucional. El terreno para un acuerdo está allanado.

El acuerdo electoral entre Cambia Mendoza y el PRO para los comicios municipales del 22 de febrero está próximo a cerrarse. Aunque oficialmente todavía no hay definiciones, las señales políticas se acumulan , especialmente en Luján de Cuyo , el único departamento gobernado por el partido amarillo y donde el intendente Esteban Allasino se muestra cada vez más alineado con el gobernador Alfredo Cornejo .

El PRO definirá este miércoles 17 sus listas de candidatos a concejales en los seis departamentos que irán a las urnas, entre ellos Luján. De cerrarse el entendimiento con el oficialismo provincial, esos nombres deberán confluir con los de la UCR y La Libertad Avanza , los otros socios de la coalición.

Durante un nuevo acto institucional que compartió con Allasino —una escena que se repite cada vez con más frecuencia—, Cornejo dejó explícita su preferencia por una alianza con el PRO , aunque aclaró que aún restan instancias formales por cumplir.

“ Lo lógico sería que converjamos en una estrategia electoral conjunta , porque estamos trabajando juntos y tenemos un programa similar que en la práctica lo ejecutamos”, sostuvo el gobernador.

En ese sentido, el primer mandatario lanzó una crítica a espacios políticos de la oposición, incluso a aquel que actualmente integran los amarillos en Mendoza (Provincias Unidas/La Unión Mendocina), al señalar que “los que tienen que dar explicaciones de las alianzas raras son los que no trabajan juntos, piensan distinto, votan distinto y después van juntos”.

Dentro del cuestionamiento cornejista se encuentra también el peronismo, que votó dividido la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto minero PSJ Cobre Mendocino y luego hubo pase de facturas de los sectores internos del PJ.

En contraposición, defendió la "coherencia" del oficialismo: “Cuando hay un programa definido y se gobierna en conjunto, cuesta menos explicar una convergencia electoral”.

Hastá cuándo tienen tiempo la UCR y el PRO para anunciar un acuerdo electoral

Los tiempos formales todavía corren, con fecha límite para la presentación de frentes el 26 de diciembre y para la oficialización de candidatos el 3 de enero. “Hay un plazo todavía y no hay una definición concreta finalmente”, insistió Cornejo al respecto.

En la misma línea se expresó Allasino, quien puso el foco en los requisitos administrativos y partidarios que todavía deben cumplirse antes de sellar cualquier acuerdo. “Estamos todos cumpliendo aspectos administrativos necesarios y, una vez superada esa etapa, se puede pasar a la segunda parte de la discusión”, explicó el intendente, quien días atrás había dicho que el acuerdo está "99% cerrado".

Menos enfático que en aquella entrevista televisiva, el jefe comunal lujanino se mostró optimista respecto de una alianza, apelando a la coherencia política y a la continuidad de un modelo de gestión. “Aquellos que tenemos una visión unificada deberíamos dejar de lado diferencias menores y simplificarle la vida al elector”, afirmó.